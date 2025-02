Festival de Estância Velha vai fazer apresentação em praia do Litoral Norte

Neste sábado (8), um evento da cidade de Estância Velha vai invadir o Litoral Norte com uma grande comitiva, levando a alegria do 42º Festival de Kerb. A ideia é aproveitar a estação mais quente do ano e a alta concentração de gaúchos na beira-mar para divulgar o evento que este ano ocorre de 1º a 11 de maio, no Centro de Estância Velha.

A caravana contará com a Bandinha Municipal e os já conhecidos Reis e Rainhas do Festival, inclusive os recém-coroados Marlon Evandro Diel e Dariana Oliveira Diel. A divulgação ocorre durante a manhã, a partir das 10h30, em Imbé, próximo a avenida Beira-Mar, número 726. Já na parte da tarde, a comitiva estará em Capão da Canoa, a partir das 14 horas, próximo da Avenida Beira-Mar, 1947.

Conforme o prefeito Diego Francisco, essa será uma oportunidade de levar um pouco da diversão da maior festa popular de Estância Velha para todos os gaúchos. "Nada melhor do que aproveitar o verão para reforçar essa divulgação. Sabemos que a beira-mar do nosso litoral é um ponto de encontro de moradores das mais diversas cidades do nosso Estado", destaca.

A comitiva de Estância Velha vai agitar as areias com música, dança, chopp e até um mini-festwagen. "Muitos estarão devidamente trajados, então quem estiver por lá, já pode se preparar para uma grande polonaise", convida o prefeito. A ação também contará com brincadeiras e distribuição de brindes.