Hospital de Estância Velha recebe R$ 10 milhões para construção de prédio anexo

A área da saúde de Estância Velha garantiu recebeu uma boa notícia. Foi autorizado o repasse de recursos do Fundo Estadual de Saúde ao Fundo Municipal de Saúde para a construção do novo anexo do Hospital Municipal Getúlio Vargas. O investimento é de R$ 10 milhões. A assinatura ocorreu no próprio Hospital, com presença da secretária estadual de Saúde, Arita Bergmann, o prefeito Diego Francisco e demais autoridades.

Esta era uma demanda pedida pela comunidade, como garante o prefeito Diego Francisco. "Nosso hospital precisa de um olhar especial, afinal são muitos anos sem que ele receba investimentos para sua modernização. Agora teremos uma ampliação expressiva, com novo espaço de atendimento imediato e uma nova estação de energia e central de gases medicinais", descreve. "Essa condição só foi possível graças a nossa articulação e a sensibilidade do governo estadual em olhar com carinho para nossa cidade", completa.

A obra do novo anexo terá 1.734 mil metros quadrados, mas o projeto ainda prevê uma nova ampliação para que se chegue a mais de 3 mil m², com mais dois andares. Todos os projetos estão de acordo com as normas da Anvisa. Com a nova estrutura, as áreas do hospital atual onde ficam a atual emergência serão transformadas em áreas de apoio e áreas administrativas.