A prefeitura de Canela formalizou o início das obras de revitalização da cobertura da Casa de Pedra, uma etapa importante para a preservação de um dos espaços históricos mais representativos do município. A execução dos serviços ficará a cargo da empresa canelense Construtora Josué Felipe Ruppenthal, vencedora do processo licitatório. Com a assinatura do termo, a empresa tem o prazo previsto de 180 dias para a conclusão dos trabalhos.
Os serviços incluem a recuperação e o reforço das estruturas de madeira em boas condições, a substituição das peças deterioradas, a instalação de manta de subcobertura, novas telhas e cumeeiras, além da implantação e adequação de calhas e condutores pluviais. Também estão previstos reparos nos oitões e acabamentos dos beirais. As intervenções buscam melhorar as condições de conservação e proteção do imóvel.
O projeto, desenvolvido pela secretaria municipal de Turismo e Cultura, contempla uma série de etapas de revitalização, que serão realizadas de forma gradual até que o espaço esteja novamente preparado para receber a comunidade. Com investimento de R$ 287 mil, provenientes de emendas parlamentares o projeto prevê a reforma completa da cobertura, que possui área de referência de 723,31 metros quadrados.
A Casa de Pedra foi interditada em 2018, por determinação do Corpo de Bombeiros, em razão de problemas estruturais que representavam riscos à integridade física dos frequentadores. Desde então, o espaço permaneceu impedido de receber eventos e atividades com a presença de público.
Construída em 1953 pela Associação Rural de Canela, a edificação tem pedras basálticas na parte externa e revestimento interno de madeira. Ao longo de sua história, também abrigou a prefeitura municipal e a Câmara de Vereadores. Após reformas realizadas no final da década de 1990, passou a receber atividades teatrais e culturais, conforme registros históricos publicados pela prefeitura de Canela e pela secretaria estadual de Turismo do Rio Grande do Sul.