Ao completar cinco anos de operação, o Mátria Parque de Flores, em São Francisco de Paula, anuncia uma nova etapa de expansão, com investimento previsto de R$ 15 milhões, entre recursos próprios e de novos investidores. O novo projeto contempla a implantação de 24 cabanas de hospedagem, um centro de eventos, uma capela, um Wine Bar e uma cafeteria.
A expansão deverá gerar aproximadamente 20 empregos diretos, com cronograma de implantação estimado entre 12 e 18 meses. A cafeteria tem previsão de implantação em dois meses, enquanto os empreendimentos de maior porte deverão avançar em até 18 meses.
Um dos diferenciais desta nova etapa está no modelo de negócios adotado para os investimentos. Em vez de concentrar todos os recursos e riscos da expansão em financiamentos ou capital próprio, o Mátria optou por abrir parcerias com investidores que podem participar de empreendimentos específicos dentro do parque.
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Nesse formato, o Mátria mantém o controle das operações, e abre para parceiros que contribuem com investimentos, assumem os custos operacionais previstos para suas respectivas operações e agregam experiência e conhecimento de mercado.
A estratégia considera também os ativos que o Mátria já construiu ao longo de sua trajetória, como a marca, a estrutura do parque, a localização e o fluxo de visitantes, que contribuem para o desenvolvimento das novas atividades.
A hospedagem é um dos principais eixos dessa expansão. O projeto prevê 24 cabanas integradas à paisagem natural, com proposta arquitetônica que combina conforto, arte, design, tecnologia e conexão com a natureza.
O centro de eventos, por sua vez, foi concebido para receber casamentos, celebrações sociais e encontros corporativos, utilizando os jardins e a paisagem como parte da experiência. A capela ecumênica amplia as possibilidades de realização de cerimônias, enquanto o Wine Garden e a cafeteria diversificam as opções de gastronomia e convivência.
Concebido como uma obra de arte a céu aberto, o parque reúne 30 jardins temáticos inspirados em memórias, artes e no universo botânico. Ao longo de cinco anos, consolidou sua presença no turismo regional e ampliou sua contribuição para a movimentação do trade turístico e a geração de empregos.