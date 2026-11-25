Depois dos circuitos com foco no vinho e na cerveja, Caxias do Sul aposta nas cafeterias para ampliar as experiências gastronômicas oferecidas a moradores e turistas. O Caxias in Caffè reúne 32 estabelecimentos e convida o público a percorrer diferentes bairros, experimentar sabores e conhecer novos espaços até março de 2027.
A prefeitura realizou, na semana passada, o lançamento oficial do Caxias in Caffè. O evento reuniu aproximadamente 90 pessoas, entre autoridades, influenciadores digitais, profissionais da imprensa e proprietários das cafeterias participantes.
Na ocasião, o prefeito destacou o crescimento do turismo em Caxias do Sul e sua contribuição para a economia local. Como exemplo, mencionou que outubro registrou a maior arrecadação da história do município nos serviços relacionados a hospedagem, turismo, viagens e congêneres.
O secretário municipal do Turismo e Desenvolvimento Econômico, Felipe Gremelmaier, ressalta o potencial da iniciativa para ampliar a oferta de experiências turísticas no município. “A gastronomia de café é muito forte em Caxias, é um grande atrativo da cidade, a gente tem agora conseguido trabalhar com essas três áreas (vinho, cerveja e café) que são bem grandes na cidade”.
Depois dos circuitos Caxias in Vino e Caxias in Bira, Caxias do Sul aposta nas cafeterias para ampliar as experiências gastronômicas oferecidas a moradores e turistas.
Secretaria Municipal do Turismo e Desenvolvimento Econômico de Caxias do Sul/Divulgacao/Cidades
O circuito busca incentivar a circulação de consumidores pelos estabelecimentos, ampliar a visibilidade das cafeterias e estimular a descoberta de novos espaços, fortalecendo o setor e contribuindo para a movimentação econômica do município.
Segundo o secretário, a escolha do período foi motivada por um pedido dos próprios estabelecimentos, que sugeriram iniciar o circuito durante o verão, quando a Serra Gaúcha recebe visitantes atraídos pelas férias e pelas festividades de fim de ano.
Para adquirir o passaporte e iniciar a experiência no circuito, que segue até 16 de março, o visitante deve solicitar o passaporte em uma das cafeterias integrantes, realizar o cadastro por meio do QR Code disponível no material e consumir o combo especial de R$ 35,00 oferecido pelo estabelecimento. Após o consumo no local, recebe um carimbo no passaporte.
Os 10 primeiros participantes a completarem o circuito receberão uma premiação especial. Para validar a participação, os vencedores deverão apresentar o passaporte completo na Secretaria Municipal do Turismo, localizada na Rua Feijó Júnior, 1234, no bairro São Pelegrino.
A lista completa de estabelecimentos que participa do circuito:
1. Amendoeira Chocolaterie e Café
2. Bayo Coffee Roasters
3. Bosco 53 Ltda.
4. Café Apostólico
5. Café da Velha
6. Café Galópolis
7. Café na Bisa
8. Caffea
9. Caffea Matriz
10. Cafeteria Pão de Queijo
11. Cafeteria Sohva
12. Carême Café & Pâtisserie
13. Casa Maggiore Gastronomia
14. Charlie Bakery
15. Coffee Break Chef Felipe S.
16. Confeitaria Flórida
17. Confeitaria Flórida Matriz
18. Do Arco da Velha Livraria e Café
19. Doce Docê Café (Hiper Zaffari Centro)
20. Docivete Confeitaria
21. Donuts Punk's
22. Dude Company
23. Encanto Café
24. Empório Abbraccio
25. Fafa Doces Presentes
26. Flowers Experience Brasil
27. Go Coffee – Os Dezoito do Forte
28. La Casa Nostra
29. Mais1 Café
30. Quiero Café
31. Refúgio do Mont Blanc
32. Villa Dei Sapori Restaurante e Café
Inaugurada em março de 2022, a cafeteria Bosco 53 é especializada nos tradicionais Doces de Pelotas. Localizada no bairro Nossa Senhora de Lourdes, o estabelecimento participa da iniciativa com a intenção de atrair pessoas que casualmente não frequentam cafeterias e mostrar que a experiência vai além do café.
A empreendedora Juliana Smiderle acredita no potencial gastronômico de Caxias do Sul e destaca que a cidade reúne cafeterias ainda pouco conhecidas. Para ela, um dos desafios é mudar a percepção de que esses estabelecimentos são apenas lugares para consumir café. “O caxiense tem muitas opções para ir no dia a dia. Não precisa sair de Caxias para ir em um lugar gostoso, diferente e agradável”, afirma.
Para o circuito, Juliana apostou no combo chamado de "Iced Latte B53". Ele é composto por café gelado com pistache e uma fatia de torta, da escolha do cliente. A proposta é apresentar sabores diferentes e incentivar o público a conhecer novos estabelecimentos. “Essa diversidade que faz o tour ficar mais interessante”.
Promover esse circuito no verão traz um desafio, que ao contrário do inverno, onde o clima favorece o consumo de café. A ideia do circuito é mostrar que existem outras estratégias para frequentar e experienciar cafeterias em todas as estações do ano.
“Se queremos cafeterias cada vez melhores no inverno, precisamos de pessoas que também frequentem os locais no verão. A qualidade e a diversidade da nossa gastronomia dependem dessa valorização o ano inteiro”, reflete.