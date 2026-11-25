Depois dos circuitos com foco no vinho e na cerveja, Caxias do Sul aposta nas cafeterias para ampliar as experiências gastronômicas oferecidas a moradores e turistas. O Caxias in Caffè reúne 32 estabelecimentos e convida o público a percorrer diferentes bairros, experimentar sabores e conhecer novos espaços até março de 2027.

A prefeitura realizou, na semana passada, o lançamento oficial do Caxias in Caffè. O evento reuniu aproximadamente 90 pessoas, entre autoridades, influenciadores digitais, profissionais da imprensa e proprietários das cafeterias participantes.

Na ocasião, o prefeito destacou o crescimento do turismo em Caxias do Sul e sua contribuição para a economia local. Como exemplo, mencionou que outubro registrou a maior arrecadação da história do município nos serviços relacionados a hospedagem, turismo, viagens e congêneres.

Depois dos circuitos Caxias in Vino e Caxias in Bira, Caxias do Sul aposta nas cafeterias para ampliar as experiências gastronômicas oferecidas a moradores e turistas. Secretaria Municipal do Turismo e Desenvolvimento Econômico de Caxias do Sul/Divulgacao/Cidades ampliar a oferta de experiências turísticas no município. “A gastronomia de café é muito forte em Caxias, é um grande atrativo da cidade, a gente tem agora conseguido trabalhar com essas três áreas (vinho, cerveja e café) que são bem grandes na cidade”.

O circuito busca incentivar a circulação de consumidores pelos estabelecimentos, ampliar a visibilidade das cafeterias e estimular a descoberta de novos espaços, fortalecendo o setor e contribuindo para a movimentação econômica do município.

Segundo o secretário, a escolha do período foi motivada por um pedido dos próprios estabelecimentos, que sugeriram iniciar o circuito durante o verão, quando a Serra Gaúcha recebe visitantes atraídos pelas férias e pelas festividades de fim de ano.

Para adquirir o passaporte e iniciar a experiência no circuito, que segue até 16 de março, o visitante deve solicitar o passaporte em uma das cafeterias integrantes, realizar o cadastro por meio do QR Code disponível no material e consumir o combo especial de R$ 35,00 oferecido pelo estabelecimento. Após o consumo no local, recebe um carimbo no passaporte.

Os 10 primeiros participantes a completarem o circuito receberão uma premiação especial. Para validar a participação, os vencedores deverão apresentar o passaporte completo na Secretaria Municipal do Turismo, localizada na Rua Feijó Júnior, 1234, no bairro São Pelegrino.

A lista completa de estabelecimentos que participa do circuito:

1. Amendoeira Chocolaterie e Café

2. Bayo Coffee Roasters

3. Bosco 53 Ltda.

4. Café Apostólico

5. Café da Velha

6. Café Galópolis

7. Café na Bisa

8. Caffea

9. Caffea Matriz

10. Cafeteria Pão de Queijo

11. Cafeteria Sohva

12. Carême Café & Pâtisserie

13. Casa Maggiore Gastronomia

14. Charlie Bakery

15. Coffee Break Chef Felipe S.

16. Confeitaria Flórida

17. Confeitaria Flórida Matriz

18. Do Arco da Velha Livraria e Café

19. Doce Docê Café (Hiper Zaffari Centro)

20. Docivete Confeitaria

21. Donuts Punk's

22. Dude Company

23. Encanto Café

24. Empório Abbraccio

25. Fafa Doces Presentes

26. Flowers Experience Brasil

27. Go Coffee – Os Dezoito do Forte

28. La Casa Nostra

29. Mais1 Café

30. Quiero Café

31. Refúgio do Mont Blanc

32. Villa Dei Sapori Restaurante e Café