Mais de dois anos após as enchentes de 2024, os trabalhos de recuperação ambiental e produtiva em Arroio do Ouro, no interior de Estrela, avançam para uma nova etapa. Nesta quinta-feira (26), agricultores, pesquisadores, técnicos e representantes de instituições parceiras reuniram-se no Salão da Igreja São Pedro Canísio para avaliar os resultados do Plano Recupera Rural RS em 2026 e discutir as prioridades de atuação para 2027.
Organizado pela Plataforma Colaborativa Sul, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e Emater/RS-Ascar, com patrocínio da Yara, o encontro contemplou três eixos de atuação, agricultura e meio ambiente, infraestrutura e desenvolvimento social. A atividade deu continuidade ao planejamento coletivo de dezembro de 2025, quando os moradores apresentaram as principais demandas da localidade.
Desde então, as instituições desenvolveram pesquisas, capacitações e intervenções voltadas à recuperação do território, com a participação da prefeitura de Estrela e de outros parceiros. Segundo o coordenador do Plano Recupera Rural RS, Ernestino Guarino, o encontro permitiu compartilhar os resultados dos trabalhos com os agricultores e ouvir as necessidades da comunidade para o próximo ano. “Nossa ideia é sempre apoiar a reconstrução aqui do Arroio do Ouro como modelo para outras áreas dentro do Vale do Taquari que passaram por situações similares”, destaca.
Entre os resultados apresentados está a implantação de quatro Unidades de Referência Tecnológica (URTs), destinadas à aplicação e avaliação de técnicas de recuperação ambiental e produção agrícola. Uma delas contempla um trecho de aproximadamente 200 metros da margem do Rio Taquari, onde as enchentes provocaram perdas de solo, vegetação nativa e residências. Com a participação da prefeitura de Estrela e da Emater, a Embrapa iniciou o processo de recuperação da área, que recebe monitoramento da qualidade do solo, do retorno da vegetação e da presença da fauna nativa.
Outra frente de atuação envolve os sistemas agroflorestais, que associam o cultivo de alimentos à recuperação da vegetação. Uma unidade já foi implantada e outras três estão em fase de planejamento para o início de 2027. As equipes também acompanham a qualidade do solo em outras oito propriedades.