A prefeitura de Gravataí vai ampliar a oferta de serviços voltados à educação especial com a inauguração, nesta sexta-feira (27), a partir das 17h, da Escola Municipal Professora Mercedes Helena Vicentini. Localizada no Complexo Educacional Irmã Soledade, no bairro Castelo Branco, a unidade tem capacidade inicial para atender 114 estudantes do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental, com previsão de ampliação para até 200 em 2027. Além da escola, o complexo também contará com Atendimento Educacional Especializado (AEE), destinado a estudantes público-alvo da educação especial de toda a rede municipal de ensino.
Com investimento de R$ 18 milhões, provenientes de recursos próprios da prefeitura, o complexo possui mais de 3,1 mil metros quadrados de área construída, distribuídos em oito salas de aula, sete salas destinadas ao desenvolvimento de projetos e cinco espaços para serviços administrativos. A estrutura conta com uma equipe de 50 profissionais, entre professores, monitores e servidores administrativos.
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Com a oferta de Atendimento Educacional Especializado no mesmo complexo, o alcance do investimento irá além dos estudantes matriculados na Escola Municipal Professora Mercedes Helena Vicentini. O serviço oferecerá suporte pedagógico especializado aos alunos público-alvo da educação especial das demais escolas municipais, contribuindo para a eliminação de barreiras à aprendizagem e à participação desses estudantes no ambiente escolar.
“Um dos grandes desafios da educação especial é oferecer respostas pedagógicas adequadas às diferentes necessidades dos estudantes. A nova estrutura amplia nossas possibilidades de atuação, tanto no atendimento aos alunos matriculados na Escola Helena Vicentini quanto no suporte especializado aos estudantes das demais escolas municipais. É um investimento que permite qualificar as práticas pedagógicas e fortalecer o trabalho desenvolvido por toda a rede de ensino”, ressaltou a secretária municipal de Educação, Aureli Braun.
A Escola Municipal Helena Vicentini já está em funcionamento, na rua Divinéia, 205, no bairro Castelo Branco. O acesso dos estudantes na unidade ocorre a partir de encaminhamento das escolas para a Assessoria Pedagógica da Educação Especial da Secretaria Municipal de Educação (Smed).