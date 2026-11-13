Passo Fundo investirá R$ 10 milhões em macrodrenagem

A Prefeitura de Passo Fundo anunciou, na quinta-feira (12), um investimento de R$ 10 milhões em uma obra de macrodrenagem considerada pela gestão "a maior do município". A intervenção, na Vila Luíza, busca enfrentar problemas históricos de drenagem na região, ampliar a capacidade de escoamento da água da chuva e reduzir os riscos de alagamentos, especialmente em períodos de precipitações intensas.

O projeto prevê aproximadamente 1.200 metros de extensão, com início na Rua Quinze de Novembro, seguindo pelas ruas Benedito Pinto e Gervásio Annes, até o ponto de deságue no Arroio do Moinho, nas proximidades da Rua Professora Margarida Kauer.

A obra prevê uma estrutura de grande porte para conduzir o volume de água da chuva, além de melhorias na captação da água que escoa pelas ruas. Com isso, o objetivo é reduzir os pontos de acúmulo, melhorar a vazão da rede pluvial e diminuir a possibilidade de que a água avance em direção às residências.

O prefeito de Passo Fundo, Pedro Almeida, destacou que a intervenção está entre as principais obras de drenagem realizadas pelo Município e representa um compromisso com a segurança e a qualidade de vida dos moradores.

O processo de contratação da obra tem previsão de chegar à Central de Licitações e Contratos (CLC) no dia 27 de novembro. A publicação do edital está prevista para 3 de dezembro, enquanto a abertura das propostas deverá ocorrer em 18 de dezembro.

A expectativa da Administração Municipal é assinar o contrato no início de janeiro de 2027. Após a emissão da ordem de serviço, o prazo previsto para a execução será de 12 meses.

Desde 2013, Passo Fundo recebeu uma série de intervenções em drenagem urbana, contemplando mais de 20 bairros, com ampliação, substituição e implantação de redes de canalização pluvial.

Entre as obras realizadas estão intervenções nos bairros José Alexandre Zachia, Victor Issler e Berthier, além do Loteamento Costa Verde e de outras comunidades. Os serviços contribuíram para ampliar a capacidade de escoamento da água da chuva e reduzir problemas de alagamentos em diferentes regiões.

As ações realizadas ao longo das gestões municipais de Luciano Azevedo e Pedro Almeida integram um trabalho contínuo de melhoria da infraestrutura urbana, com foco na prevenção de alagamentos, na proteção das moradias, na preservação das vias públicas e na segurança da população.

Além das intervenções na área urbana, o Município também executa serviços de drenagem no interior, recuperação de estradas e melhorias em pontes e pontilhões, ampliando a infraestrutura e as condições de atendimento às comunidades.