Rua Coberta de Gramado terá revitalização de R$ 11,9 milhões

O escopo da obra, orçada em R$ 11,9 milhões, inclui a substituição total da estrutura atual por uma nova, em madeira laminada e cobertura têxtil tensionada. Também prevê a renovação do piso, implementação de um novo projeto luminotécnico, de paisagismo e mobiliário urbano, além da resolução de gargalos históricos de infraestrutura, como drenagem pluvial e esgotamento sanitário.
Inovação na gestão de espaços públicos
Segundo o secretário de Planejamento e Parcerias Estratégicas, Rafael Bazzan Barros, o envolvimento de diferentes setores da gestão municipal foi fundamental para o êxito da proposta. "Temos uma inovação na gestão dos espaços públicos! A estruturação do modelo de naming rights possibilita o investimento do parceiro privado sem a necessidade de uma concessão do bem. A Rua Coberta permanecerá sem cobrança de ingresso, porém, será completamente remodelada e oferecerá mais conforto para nossos moradores e os turistas", avalia Bazzan.
Com a licitação homologada, as próximas etapas envolvem a apresentação da empresa executora pela instituição financeira e o início do cronograma de intervenções. A obra está projetada para ser concluída em um prazo de cinco meses, após a ordem de início, com um planejamento logístico rigoroso desenhado para minimizar o impacto no funcionamento dos restaurantes, lojas e na circulação do público durante o período de execução.