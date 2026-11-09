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Publicada em 09 de Novembro de 2026 às 16:08

Rua Coberta de Gramado terá revitalização de R$ 11,9 milhões

Projeto inclui substituição total da estrutura atual

Projeto inclui substituição total da estrutura atual

Sicredi/Divulgação/JC
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JC
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A Prefeitura de Gramado concluiu o processo licitatório que definirá o futuro de um dos principais cartões-postais da cidade.
A Prefeitura de Gramado concluiu o processo licitatório que definirá o futuro de um dos principais cartões-postais da cidade.
A Cooperativa Sicredi foi a vencedora da concorrência pública e assumirá integralmente os custos de revitalização da Rua Coberta, garantindo também a concessão dos naming rights (direitos de nomeação) do espaço pelo período de 20 anos. O projeto de renovação, assinado pelo engenheiro Ricardo Peccin, propõe uma modernização completa da estrutura, que há 30 anos não passava por intervenções desse porte.
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O escopo da obra, orçada em R$ 11,9 milhões, inclui a substituição total da estrutura atual por uma nova, em madeira laminada e cobertura têxtil tensionada. Também prevê a renovação do piso, implementação de um novo projeto luminotécnico, de paisagismo e mobiliário urbano, além da resolução de gargalos históricos de infraestrutura, como drenagem pluvial e esgotamento sanitário
Projeto luminotécnico deve renovar paisagem noturna de ponto turístico | Sicredi/Divulgação/JC
Projeto luminotécnico deve renovar paisagem noturna de ponto turístico Sicredi/Divulgação/JC

Inovação na gestão de espaços públicos

Segundo o secretário de Planejamento e Parcerias Estratégicas, Rafael Bazzan Barros, o envolvimento de diferentes setores da gestão municipal foi fundamental para o êxito da proposta. "Temos uma inovação na gestão dos espaços públicos! A estruturação do modelo de naming rights possibilita o investimento do parceiro privado sem a necessidade de uma concessão do bem. A Rua Coberta permanecerá sem cobrança de ingresso, porém, será completamente remodelada e oferecerá mais conforto para nossos moradores e os turistas", avalia Bazzan.

Com a licitação homologada, as próximas etapas envolvem a apresentação da empresa executora pela instituição financeira e o início do cronograma de intervenções. A obra está projetada para ser concluída em um prazo de cinco meses, após a ordem de início, com um planejamento logístico rigoroso desenhado para minimizar o impacto no funcionamento dos restaurantes, lojas e na circulação do público durante o período de execução.
"Inovamos ao garantir a revitalização total da Rua Coberta com investimento privado, preservando o patrimônio público e sem custo para a população. Sabemos do impacto de uma intervenção desse porte no coração da cidade e, por isso, contamos com a compreensão e colaboração dos nossos empresários durante o período de execução. O transtorno é passageiro, mas a transformação e o orgulho de entregarmos uma nova Rua Coberta serão permanentes", diz o prefeito de Gramado, Nestor Tissot.

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