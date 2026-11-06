Canela terá árvore decorativa de 14 metros de altura

Canela terá uma novidade na decoração do 39º Sonho de Natal: a Árvore dos Parques, uma estrutura cenográfica de 14 metros de altura que será incorporada à programação natalina de 2026. A proposta é unir o imaginário do Natal a uma das principais características do município: sua vocação para o turismo de entretenimento.
Reconhecida oficialmente como Capital Nacional dos Parques Temáticos, Canela terá essa identidade representada em um novo elemento da decoração. A estrutura contará com referências a atrações turísticas locais, como bondinhos, trenós e outros elementos inspirados nos parques temáticos, incorporados à composição de forma lúdica.
A iniciativa busca aproximar a decoração natalina das características que fazem parte da história e da economia do município, valorizando os empreendimentos turísticos que recebem visitantes durante todo o ano.
O desenvolvimento da Árvore dos Parques envolve planejamento arquitetônico e soluções técnicas para transformar o conceito em uma estrutura cenográfica de 14 metros. O projeto conta com a participação da arquiteta Karen Seabra, responsável pelas definições de composição, proporção e integração dos elementos à decoração natalina.
O planejamento contempla a escolha dos materiais, as estruturas de sustentação, a distribuição dos elementos e a iluminação, considerando as características do espaço público onde a instalação será montada. A intenção é garantir uma composição harmônica, com visibilidade tanto durante o dia quanto à noite.
A criação também acompanha uma diretriz do projeto de decoração deste ano: incorporar elementos que representem a identidade de Canela, passando pelos atrativos turísticos, pela gastronomia, pela cultura e pelas tradições locais.
A estreia da Árvore dos Parques ocorre em uma edição especial do Sonho de Natal, que marca o início da contagem regressiva para os 40 anos do evento, em 2027. Com 74 dias de programação, entre 30 de outubro de 2026 e 10 de janeiro de 2027, o 39º Sonho de Natal reúne mais de 300 apresentações e uma decoração que combina referências históricas e novas propostas cenográficas.