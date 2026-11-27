Ciclistas que desejam participar do 7º Mountain Bike Sesc Osório têm poucos dias para garantir presença na competição. As inscrições seguem abertas somente até 2 de dezembro. A prova acontece no dia 6 de dezembro, a partir das 7h, no Morro da Borússia, com largada em frente à Igreja São Sebastião, no município de Osório, e reúne esporte, aventura e contato com a natureza.
Realizado pelo Sesc Osório, o evento chega à sétima edição com três opções de percurso, destinadas a diferentes níveis de experiência. O trajeto Light é indicado para iniciantes ou para quem busca uma experiência mais leve. Já o Sport propõe novos desafios aos ciclistas, enquanto o Pró é voltado a atletas que buscam maior exigência técnica e competitividade. Uma das novidades deste ano é a criação da categoria Dupla Mista no percurso Light, ampliando as possibilidades de participação e incentivando a integração entre os competidores.
A competição também terá premiação para os destaques. Os cinco primeiros colocados de cada categoria receberão troféus. O primeiro colocado geral masculino do percurso Pró e a primeira colocada geral feminina do percurso Sport ganharão duas diárias, com acompanhante, em um dos Hotéis do Sesc/RS, conforme disponibilidade. Também haverá troféu para a maior equipe participante.
A retirada dos kits ocorrerá no dia 5 de dezembro (sábado), das 15h às 18h no Largo dos Estudantes junto à Escola de Chimarrão.
Inscrições: A partir de R$100,00 pelo site do Sesc Osório
ou diretamente nas unidades do Sesc Osório (Av. Getúlio Vargas, 1680, Parque Real) e Tramandaí (Rua Barão do Rio Branco, 69, Centro)