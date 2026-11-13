Porto Alegre,

Menu
CapaJornal CidadesEsportes

Publicada em 13 de Novembro de 2026 às 17:12

Itaqui receberá 2º GP de Ciclismo em dezembro

Desafio de ciclismo GranFondo New York (GFNY)

Desafio de ciclismo GranFondo New York (GFNY)

Ivo Gonzalez/Divulga??o/JC
Compartilhe:
Jornal Cidades
A Secretaria de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo (Smecult) de Itaqui, na Fronteira Oeste, promoverá, em 20 de dezembro o 2º Grande Prêmio (GP) de Ciclismo. A competição será realizada na modalidade Sprint com percurso de 20km e na modalidade Mountain Bike (MTB) com percurso de 15km. A largada e chegada acontecerão na Praça Engenheiro Bélgio Tabajara (Praça do Porto), a partir das 8h.
A Secretaria de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo (Smecult) de Itaqui, na Fronteira Oeste, promoverá, em 20 de dezembro o 2º Grande Prêmio (GP) de Ciclismo. A competição será realizada na modalidade Sprint com percurso de 20km e na modalidade Mountain Bike (MTB) com percurso de 15km. A largada e chegada acontecerão na Praça Engenheiro Bélgio Tabajara (Praça do Porto), a partir das 8h.
As inscrições são gratuitas e devem ser feitas até 11 de dezembro no formulário online no site itaqui.rs.gov.br, clicando no banner do GP de Ciclismo. Serão disponibilizados dois formulários, sendo um exclusivo para a modalidade Sprint e outro exclusivo para Mountain Bike.
Os participantes devem escolher e preencher o formulário correspondente à modalidade em que desejam competir, pois serão disponibilizadas 150 vagas para cada modalidade, totalizando 300 participantes. Todos os participantes que concluírem a prova receberão medalha de participação.
Menores de 16 anos que forem participar do GP deverão preencher e imprimir o documento de autorização, disponível junto ao formulário de inscrição e ao regulamento no site. O documento deverá ser levado no dia da prova e apresentado à organização antes da participação no evento.
A premiação com medalhas será destinada aos cinco primeiros colocados na classificação geral nas categorias feminino e masculino em ambas as modalidades e também nas categorias por faixa etária. Os percursos serão divulgados nos próximos dias nas redes sociais da Prefeitura.

Notícias relacionadas