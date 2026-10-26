Fronteira Oeste pedirá construção de hospital regional em Uruguaiana

A Associação dos Municípios da Fronteira Oeste (Amfro) elegeu como projeto prioritário a construção de um hospital regional em Uruguaiana e pretende pedir ao governador eleito, Luciano Zucco, que o Estado se una à iniciativa. A obra é estimada em R$ 200 milhões, segundo o presidente da entidade e prefeito de Itaqui, Leonardo Betin.
Segundo o dirigente, a região é a única do Estado sem hospital federal ou estadual de referência, o que obriga os municípios a encaminhar pacientes a polos como Santa Maria, já sobrecarregado, e Porto Alegre. Betin diz gastar muito com transporte fora do domicílio: de Itaqui à Capital são 700 quilômetros.
O pré-projeto prevê um hospital federal em Uruguaiana, onde a Unipampa mantém cursos da área da saúde. Os municípios aprovaram o rateio para o custeio do projeto e já foram obtidas emendas. A estimativa, entre R$ 180 milhões e R$ 200 milhões, será confirmada com o projeto final, ainda não concluído. A bancada gaúcha protocolou proposta de R$ 25 milhões e, se o Estado destinar outros R$ 25 milhões, Betin calcula executar 25% da obra no primeiro ano. A expectativa é lançar a licitação e iniciar a primeira etapa em 2027. Já existe acordo para que o governo federal assuma a gestão do hospital depois de pronto.
O repasse estadual viria por convênio, procedimento que o prefeito considera simples por ocorrer entre órgãos públicos. O projeto é executado pelo Consórcio do Pampa, em articulação com a Amfro, e a área já está definida. "Nós não estamos entregando o projeto para o Estado, estamos chamando o Estado para ser parceiro no projeto", afirma Betin.
Além da saúde, Betin cita a ponte que liga Itaqui a Uruguaiana, em situação precária e discutida há quase 20 anos. Para o prefeito, o apoio do governador a obras desse porte, mesmo com financiamento federal, faz diferença. Ele menciona ainda a ERS-529, corredor do agronegócio mantido pelos municípios de Itaqui e Maçambará. Segundo ele, Uruguaiana está entre os 10 municípios que mais perderam habitantes no último Censo do IBGE.