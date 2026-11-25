O comércio varejista da região passa a contar com novas definições para a organização das jornadas de trabalho. As regras estão estabelecidas na Convenção Coletiva de Trabalho 2026/2027, firmada entre o Sindicato do Comércio Varejista de Lajeado (Sindilojas Vale do Taquari) e o Sindicato dos Empregados no Comércio de Lajeado. As definições são válidas até 31 de maio e abrangem Arroio do Meio, Boqueirão do Leão, Cruzeiro do Sul, Estrela, Lajeado, Muçum, Pouso Novo e Progresso.
Entre os principais pontos do acordo está a distribuição da jornada semanal de 42 horas, com cinco diárias de 8 horas e 24 minutos. A medida busca adequar a organização dos horários sem redução salarial, conforme previsto no documento assinado pelas entidades. Essa mudança contempla tanto os empregados que já integram o quadro, quanto novas contratações.
Para as empresas que encerrarem a jornada semanal de 42 horas ao meio-dia de sábado, o acordo também estabelece o limite máximo de 9 horas e 30 minutos diários, observados os intervalos legais para repouso e alimentação e as demais disposições previstas na legislação e na Convenção Coletiva.
Outro aspecto trata do regime compensatório de repouso semanal remunerado durante dezembro de 2026, tendo em vista esse ser o período de maior movimento do ano do comércio. Excepcionalmente, as empresas poderão adotar um sistema alternativo, desde que sejam asseguradas, no mínimo, seis dias de repouso remunerado.
Além disso, deverá ser garantido pelo menos um dia de descanso remunerado a cada período de sete dias consecutivos trabalhados. Caso o descanso não seja usufruído dentro de dezembro, o acordo permite sua transferência para 2 de janeiro de 2027 ou para os dias 8 ou 9 de fevereiro de 2027.