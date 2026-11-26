Os trabalhos de reconstrução da ponte na Serra do Rio das Antas, trecho da BR-470 que liga os municípios de Bento Gonçalves e Veranópolis, estão na fase final. As obras emergenciais para recuperação dos danos provocados pela catástrofe climática que atingiu o Rio Grande do Sul em 2024, somadas às intervenções estruturantes adicionais executadas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), já ultrapassam 90% de execução, totalizando, até o momento, mais de R$ 700 milhões em investimentos federais.

As obras abrangem diferentes soluções de engenharia para restabelecer a infraestrutura rodoviária e ampliar a segurança dos usuários. Entre os serviços estão a recuperação do pavimento, a implantação de sistemas de drenagem, a estabilização de encostas e a recuperação e o reforço de estruturas.

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Considerando as características geológicas e geográficas da região, o DNIT concentrou as ações em três frentes de atuação: estabilização de encostas, construção de dois viadutos em segmentos suscetíveis a deslizamentos de terra e reabilitação estrutural da ponte Ernesto Dornelles, sobre o Rio das Antas. As intervenções foram planejadas para recuperar as condições de trafegabilidade, reduzir os riscos de novos danos à infraestrutura e garantir maior segurança no trecho.

Atualmente, as obras de recuperação e estabilização de encostas estão em andamento em 15 pontos dos 102 previstos. No entanto, com o avanço dos trabalhos e a identificação de condições específicas durante as vistorias em campo, os projetos executivos apontaram a necessidade de ampliar o número de intervenções, elevando o total para 117 pontos.

A construção de dois viadutos em trechos de curvas da BR-470 amplia a segurança viária e completa o conjunto de medidas de proteção do empreendimento. Com investimento de aproximadamente R$ 52,3 milhões o empreendimento já conta com a primeira estrutura liberada ao tráfego, no km 192. O segundo viaduto, localizado no km 193, tem previsão de entrega até o final deste ano.

As características construtivas dos viadutos contribuem para minimizar a necessidade de intervenções frequentes no terreno e aumentar a proteção dos usuários em segmentos suscetíveis a escorregamentos de terra. Dessa forma, as obras reforçam a segurança e a confiabilidade do tráfego, além de reduzir os riscos de interrupções na rodovia.

Já as obras de reabilitação estrutural da Ponte Ernesto Dornelles, sobre o Rio das Antas, na BR-470/RS, entre Bento Gonçalves e Veranópolis, estão 96% concluídas e completam as melhorias estruturantes na região. As intervenções contemplam a recuperação e o reforço de vigas, pilares e pendurais da estrutura e integram o Programa de Manutenção e Reabilitação de Estruturas (Proarte).

Com investimento de R$ 12,9 milhões, a obra tem como objetivo recuperar as condições estruturais da travessia, prolongar sua vida útil e garantir mais segurança e confiabilidade aos milhares de usuários que utilizam diariamente a rodovia para se deslocar entre a Serra Gaúcha e o Vale do Rio das Antas. A intervenção também contribui para preservar um dos principais cartões-postais da região.