A prefeitura de Pelotas vai prorrogar por mais 12 meses os efeitos do decreto que situação de emergência relacionada a síndromes gripais, Síndrome Respiratória Aguda Grave (Srag) e doenças respiratórias. Ampliar a capacidade hospitalar, acompanhar diariamente a ocupação de leitos, aumentar o acesso na Atenção Primária e intensificar a vacinação, os tratamentos e a vigilância epidemiológica são as principais justificativas da gestão para estender a vigência do decreto.
Uma série de fatores epidemiológicos embasam a decisão. Dentre eles a pressão sobre urgência e emergência - entre 1º de janeiro a 28 de setembro deste ano foram 1.972 atendimentos por síndromes gripais, com pico nos meses de maio (501) e junho (535). A demanda, porém, continuou alta após esse período. Em setembro foram 210 atendimentos na unidade, mais de três vezes superior à média mensal do primeiro quadrimestre do ano (em torno de 64 atendimentos/mês). Hospitalizações elevadas (maior que em comparação a anos anteriores, 172 internações até 28 de setembro - número que iguala o total de 2025 e supera em 77% o de 2024, sem computar o último trimestre deste ano) e a capacidade hospitalar considerada insuficiente - eram 813 leitos em maio - também contribuíram para a decisão de prolongar os efeitos do decreto.
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“Em situações como essa é melhor pecar por excesso”, disse a secretária de Saúde, Ângela Moreira Vitória. A secretária assinala ainda para a tendência à precocidade da sazonalidade respiratória para o ano que vem, conforme indicam estudos epidemiológicos - um fenômeno que já aconteceu neste ano, o que levou o governo do Estado a antecipar o programa Inverno Gaúcho com Saúde. Em Pelotas esta realidade começou a se confirmar a partir de março. “Houve um aumento expressivo de casos de doenças respiratórias em todo o Estado, o que traz um risco sério de saturação do SUS, sobretudo na rede pediátrica”, alerta Ângela.
A medida está em consonância com o restante do Estado, que registrou indicadores de forte agravamento, como aumento de 102,7% das hospitalizações por Srag, de 533,3% das hospitalizações por Influenza e de 376,9% das hospitalizações por Rinovírus.