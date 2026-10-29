Operação do Hospital de Pronto Socorro de Pelotas pode começar ainda em 2026

Representantes dos governos federal, estadual e municipal participaram de reuniões e de uma visita técnica às obras do Hospital Regional de Pronto Socorro de Pelotas (HRPS). O objetivo foi alinhar as ações necessárias para o início das operações da unidade ainda em 2026.
Equipes da Secretaria da Saúde (SES), do Grupo Hospitalar Conceição (GHC) e da prefeitura de Pelotas percorreram todos os andares do hospital. Os responsáveis pela obra apresentaram o andamento dos trabalhos e os ajustes ainda necessários. O diretor do Departamento de Gestão da Atenção Especializada (DGAE) da SES, Marcelo Reidel, acompanhado por engenheiros da Assessoria de Gestão e Planejamento (Ageplan), reuniu-se com a Secretaria Municipal de Saúde para avaliar a situação dos equipamentos já adquiridos e dos itens ainda em processo de licitação.
A iniciativa representa mais uma etapa da articulação entre Estado, União e município para viabilizar um dos principais investimentos em saúde na região Sul do Rio Grande do Sul. O diretor-presidente do GHC, Gilberto Barichello, avaliou positivamente a visita técnica. “Temos um cronograma de ajustes e testes a serem concluídos nas próximas semanas, mas avançamos em etapas importantes para que o hospital entre em operação e passe a atender a população da região”, afirmou. O grupo vai gerenciar o novo hospital
Localizado na avenida Bento Gonçalves, o HRPS ocupa uma área de 18 mil metros quadrados (m²), com cerca de 9,5 mil (m²) de área construída. Quando estiver em pleno funcionamento, será referência para mais de um milhão de habitantes de 23 municípios da região Sul do Estado, com mais de cem leitos, incluindo 20 de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) – 10adultos e dez pediátricos –, cinco salas cirúrgicas e áreas de recuperação e apoio.
Por meio do Programa Avançar Mais na Saúde, o governo do Estado já destinou quase R$ 80 milhões para obras, aquisição de equipamentos e implantação dos sistemas necessários ao funcionamento da unidade, que será o primeiro hospital de referência regional voltado especificamente para urgência e emergência.