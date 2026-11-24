Os depósitos mais comuns do mosquito seguem sendo os pequenos recipientes móveis: baldes, bebedouros de animais, vasos com plantas e pratinhos de vasos de flor (40%). Ralos e calhas entupidas, acúmulo de lixo e pneus são outros vetores.
O coordenador do Projeto de Combate e Prevenção à Dengue da Feevale, Tiago Filipe Steffen, lembra que os dados históricos em Novo Hamburgo demonstram que, nos próximos meses, ocorrerá um aumento natural na população de Aedes aegypti, pelo fato de a espécie apresentar melhor desenvolvimento em temperaturas mais elevadas. “Além disso, o fenômeno atua como um fator potencializador da proliferação do vetor, uma vez que pode favorecer condições climáticas propícias ao seu desenvolvimento. Como consequência, ocorre um aumento da probabilidade de surtos de arboviroses, como dengue, chikungunya e zika”, explica.
Steffen enfatiza ser fundamental contar com o apoio da população, tanto na identificação e eliminação de recipientes que possam acumular água, quanto na busca imediata por atendimento nas Unidades de Saúde ao surgimento de sintomas sugestivos de arboviroses. Em casos de denúncia, a população pode acionar o serviço de fiscalização municipal pela ouvidoria SUS, pelo WhatsApp (51) 3097-9445.
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Até a semana epidemiológica 45 (que finalizou em 14 de novembro), foram recebidas 2.253 notificações de casos suspeitos de dengue, sendo 1.147 confirmados, 17 em investigação, 1089 descartados e um óbito. O município apresenta 47% dos casos de dengue confirmados para o Estado.