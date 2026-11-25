A Secretaria de Obras, realiza melhorias na infraestrutura das ruas Osvaldo Aranha e Travessa Pedro Kreutz. Os trabalhos na Travessa Pedro Kreutz seguem nesta semana e as intervenções na Osvaldo Aranha seguem até quinta-feira.
Na Travessa, foi iniciado o recapeamento de aproximadamente 440 m² de asfalto, para reparo de um trecho que passou por intervenções no sistema de drenagem pluvial e outros pontos que apresentavam danos no pavimento.
Na Osvaldo, estão sendo realizadas melhorias no sistema pluvial, reparos no asfalto em duas esquinas e intervenções no calçamento. A via permanece interditada até quinta-feira, 26/11, em frente ao Parque Ney Santos Arruda e também no trecho entre as ruas Bento Gonçalves e Júlio de Castilhos. Os motoristas devem utilizar rotas alternativas durante o período de execução dos serviços.