O Hospital LifePlus, de Xangri-Lá, tornou-se centro de pesquisa sobre artrite psoriásica, uma forma de artrite inflamatória associada com a psoríase cutânea. O estudo é conduzido pela médica reumatologista, mestre em Pesquisa Clínica pela Universidade Paris Descartes (França) e presidente da Sociedade de Reumatologia do RS, Penelope Palominos, em parceria com a biofarmacêutica Bristol Myers Squibb (BMS), e tem como foco crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos.
Segundo a pesquisadora, pelo menos 1% das crianças brasileiras têm psoríase e, dessas, 2% desenvolvem artrite, que pode comprometer as funções motoras. “O tempo é determinante para a reversão do diagnóstico. Em adultos, um atraso de seis meses pode causar sequelas irreversíveis”, ressalta Penelope.
O objetivo é testar a eficácia, a segurança e a palatabilidade da medicação deucravacitinibe (nome comercial Sotyktu), já aprovada no Estados Unidos, na Europa e pela Anvisa para adultos com psoríase, mas ainda fora da lista obrigatória padrão da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) – portanto, sem cobertura pelos planos de saúde.
A pesquisa é global e busca 60 crianças com psoríase ou crianças com artrite que tenham algum familiar de primeiro grau com psoríase. O hospital do Litoral Norte está recrutando crianças de todo o país para participarem do estudo. As candidatas com esse perfil passam por uma consulta clínica de avaliação, realizam exames laboratoriais e, caso estejam aptas, começam o tratamento em quatro semanas.
A primeira fase do tratamento tem duração de 42 semanas e todas as crianças recebem medicação. “Não trabalhamos com placebo neste estágio para que todas sejam assistidas e tenham a possibilidade de reverter o quadro”, afirma Penelope.