Leilão para construção e operação do novo hospital estadual em Viamão tem data definida

O governo do Estado publicou no Diário Oficial desta terça-feira (3) o edital de abertura de concorrência pública para a construção, manutenção e operação do novo hospital estadual em Viamão. A instituição de saúde será implementada por meio de uma parceria público-privada (PPP), com prazo de 28 anos, que irá viabilizar 350 leitos, com atendimento 100% SUS, destinado à prestação de serviços médicos de média e alta complexidade.
O hospital será referência em ortopedia, traumatologia, neurologia clínica, neurocirurgia e cirurgia geral. O investimento previsto é de R$ 740,7 milhões, durante a vigência do contrato.
Segundo o edital, o leilão será realizado no dia 30 de dezembro, às 10h, na B3, em São Paulo. Os interessados, que poderão participar da concorrência individualmente ou em consórcio, devem apresentar as propostas no dia 23 de dezembro, das 10h às 12h, também na B3. Será vencedora do leilão a proposta que apresentar a menor contraprestação pública.
O objetivo do novo hospital é fortalecer a rede pública de saúde da Região Metropolitana, ampliando a capacidade de atendimento com serviços modernos e eficientes. Com estrutura especializada e tecnologia avançada, a instituição permitirá descentralizar o atendimento, reduzir a sobrecarga do sistema e ampliar o acesso da população a cuidados de qualidade.
O projeto foi elaborado pelas secretarias da Reconstrução Gaúcha e da Saúde e conta com a parceria do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Outras informações sobre a PPP estão disponíveis na página https://parcerias.rs.gov.br/novo-hospital-estadual-viamao.