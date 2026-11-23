As compras coletivas, modalidade de lançamento de pregões para compras públicas, proporcionam a municípios consorciados uma economia que pode chegar a até 80%. Esse alívio financeiro beneficia principalmente a municípios pequenos, que são especialmente contemplados pelo ganho de escala da aquisição de uma grande quantidade de itens.

Mais comuns na compra de medicamentos para os serviços municipais de saúde, a prática foi ampliando seu escopo ao longo dos anos e vem se mostrando providencial a partir das situações de desastre que se intensificaram no estado a partir das enchentes de 2024. O coletivo pioneiro nessa mobilização é o Consórcio Intermunicipal de Serviços do Vale do Rio Pardo (Cisvale), que representa 25 municípios pertencentes aos vales do Rio Pardo e Taquari, que estão entre os mais atingidos pelas inundações naquele ano.

O Pregão Eletrônico nº 006/2026 registrou preços de 78 itens, entre lonas, telhas de fibrocimento, caixas d’água e tubos de polietileno, com valor estimado de R$ 16,2 milhões. A ata vale por 12 meses, com entrega em até cinco dias para municípios com decreto de emergência ou calamidade e em até 15 dias para estoque preventivo.

A iniciativa, em parte, se deve à articulação do comitê Pró-Clima, criado em 2024 pelo consórcio, como resposta aos danos generalizados das enchentes nos municípios da região. “Aqui foram feitas decisões, as mobilizações, projetos coletivos, captação de recurso. E aí se organizou junto com a defesa regional a compra coletiva de materiais, que é a primeira do Estado”, contextualiza a diretora-executiva do Cisvale, Léa Vargas.

Na semana passada, o Cisvale constituiu a Câmara Setorial de Compras e Licitações Públicas, com representantes dos 25 municípios consorciados. A câmara foi criada para identificar demandas semelhantes entre as prefeituras e organizar licitações conjuntas, em um cenário de restrições orçamentárias. Segundo Léa, o colegiado vai definir com os municípios as compras de 2027, como pneus, lubrificantes, material de limpeza, de expediente e de informática. A coordenação ficou com Marlene Pinheiro, de Sinimbu. O planejamento conjunto também busca reduzir contratações emergenciais e dar previsibilidade às administrações.

Léa afirma que o consórcio compra medicamentos de forma compartilhada desde 2017 e que o modelo avançou para outras áreas com a estruturação do setor de licitações: em 2026, o Cisvale lançou concurso para o agente de contratação, antes indicado pelo município do presidente, e organizou comissões técnicas com servidores das prefeituras. Neste ano, os municípios compraram R$ 7,17 milhões em medicamentos pelo consórcio, e a adesão passou de 17 para as atuais 25 cidades.

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Sobre a economia, Léa diz que alguns municípios chegam a 80%, sobretudo os menores, e que a média fica em torno de 50%. Segundo a diretora, Santa Cruz do Sul, município-sede do Cisvale, comparou os preços de suas atas com os da ata do consórcio e identificou ganho de até 50%. Para a diretora, o resultado depende da lógica coletiva que guia a adesão das prefeituras. “Eu tenho que pensar que todos os municípios, de alguma forma, têm que participar. No momento em que o município pensar só nele, e desenvolve algo só para ele, com certeza, não vai haver esse ganho de escala”, adverte.

Entre os obstáculos mais comuns no dia a dia de um consórcio como o Cisvale, Léa cita a resposta dos municípios na fase de estimativas, a adesão dos fornecedores às atas e a indicação de técnicos com perfil adequado às comissões. A padronização, função das comissões, também exige cuidado: só entram nas atas itens usados por mais de três ou quatro municípios, para gerar volume, e, no caso de itens como pneus, por exemplo, é preciso descritivos que atendam a veículos distintos, com marcas competitivas. “A gente tem pedido muito que eles preencham as estimativas daquilo que eles realmente precisam comprar, que não subestimem essas estimativas, porque depois também fica um quantitativo além daquilo que a gente prevê”, explica.

Aos consórcios que queiram começar, a diretora recomenda escolher pessoas com capacidade técnica, estruturar comissões e elaborar estudos técnicos preliminares. O Cisvale, criado em 2005, tem seis pregões compartilhados vigentes, 76 atas e 162 empresas habilitadas em editais de credenciamento.