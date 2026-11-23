As concessões terão prazo de 10 anos e serão disputadas pelo critério de maior oferta, conforme as condições estabelecidas em cada edital. Os procedimentos representam uma etapa da regularização da exploração comercial de áreas públicas do município, atendendo a uma exigência judicial decorrente de uma ação movida pelo Ministério Público Federal (MPF). O pagamento da outorga será realizado em três etapas: entrada de 20% do valor ofertado, em até cinco dias após a habilitação; 30% até 31 de março de 2027; e os 50% restantes até 31 de março de 2028.
Diante da impossibilidade de concluir todas as etapas licitatórias antes do início da temporada de verão, considerando os prazos de publicação dos editais, eventuais recursos administrativos e a preparação dos novos estabelecimentos, o prefeito Ique Vedovato conduziu negociações com o MPF para estabelecer um novo cronograma.
O aditamento ao acordo judicial permitiu que os atuais comerciantes permanecessem em atividade durante toda a temporada de verão 2026/2027, até 31 de março de 2027. A partir de então, os novos concessionários assumirão os espaços, com a transição prevista para abril de 2027.
Ao todo, serão oito restaurantes na Guia Corrente, com valor estimado de outorga de R$ 500 mil por estabelecimento, totalizando R$ 4 milhões para os oito restaurantes. Três estabelecimentos já existentes deverão passar por adequações ou ser construídos em novas posições, conforme levantamento georreferenciado. As intervenções serão custeadas pelos respectivos concessionários e deverão ser concluídas até novembro de 2029.
Além disso, serão 60 espaços comerciais na faixa de praia, destinados à exploração de quiosques e pontos de alimentação, localizados entre o Centro e o balneário Imara. O prazo de concessão será de 10 anos, com valor mínimo de outorga de R$ 20 mil por quiosque.