A prefeitura de Imbé começou a receber nesta segunda-feira (23) as propostas para a concessão de 88 espaços comerciais em diferentes pontos do município. Os processos contemplam oito restaurantes, 60 quiosques na faixa de praia e outros 20 pontos comerciais no calçadão, em um conjunto de licitações que soma R$ 9,2 milhões em valores estimados de outorga. As três concorrências serão realizadas pelo sistema eletrônico do Banrisul, por meio do endereço (pregaobanrisul.com.br).



As concessões terão prazo de 10 anos e serão disputadas pelo critério de maior oferta, conforme as condições estabelecidas em cada edital. Os procedimentos representam uma etapa da regularização da exploração comercial de áreas públicas do município, atendendo a uma exigência judicial decorrente de uma ação movida pelo Ministério Público Federal (MPF). O pagamento da outorga será realizado em três etapas: entrada de 20% do valor ofertado, em até cinco dias após a habilitação; 30% até 31 de março de 2027; e os 50% restantes até 31 de março de 2028.

A publicação dos editais é resultado de um processo conduzido pela prefeitura , que envolveu negociações com o Ministério Público Federal (MPF) para conciliar o cumprimento das obrigações legais com a continuidade dos serviços oferecidos por quiosques e restaurantes durante a temporada de verão 2026/2027. Em 2025, o MPF ajuizou uma Ação Civil Pública para que a prefeitura de Imbé realizasse licitação para a concessão dos quiosques e restaurantes localizados na orla marítima e na região do Guia Corrente. Em dezembro daquele ano foi firmado um acordo judicial estabelecendo as obrigações e os prazos para a regularização dos espaços.



Diante da impossibilidade de concluir todas as etapas licitatórias antes do início da temporada de verão, considerando os prazos de publicação dos editais, eventuais recursos administrativos e a preparação dos novos estabelecimentos, o prefeito Ique Vedovato conduziu negociações com o MPF para estabelecer um novo cronograma.



O aditamento ao acordo judicial permitiu que os atuais comerciantes permanecessem em atividade durante toda a temporada de verão 2026/2027, até 31 de março de 2027. A partir de então, os novos concessionários assumirão os espaços, com a transição prevista para abril de 2027.



Ao todo, serão oito restaurantes na Guia Corrente, com valor estimado de outorga de R$ 500 mil por estabelecimento, totalizando R$ 4 milhões para os oito restaurantes. Três estabelecimentos já existentes deverão passar por adequações ou ser construídos em novas posições, conforme levantamento georreferenciado. As intervenções serão custeadas pelos respectivos concessionários e deverão ser concluídas até novembro de 2029.



Além disso, serão 60 espaços comerciais na faixa de praia, destinados à exploração de quiosques e pontos de alimentação, localizados entre o Centro e o balneário Imara. O prazo de concessão será de 10 anos, com valor mínimo de outorga de R$ 20 mil por quiosque.

Um terceiro edital também prevê a concessão de 20 pontos comerciais fixos no calçadão da avenida Beira-Mar, no trecho compreendido entre o Guia Corrente e a avenida Garibaldi, no Centro. Os espaços serão destinados à exploração de quiosques e pontos de alimentação, com prazo de concessão também fixado em 10 anos. O valor estimado de outorga é de R$ 200 mil por ponto comercial.