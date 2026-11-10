Concluída ligação dos 31 quiosques da beira-mar à rede de água em Tramandaí

A Corsan concluiu, na última sexta-feira (6), a ligação dos 31 quiosques da beira-mar de Tramandaí à rede de abastecimento de água da Companhia. A ação foi realizada com o apoio da unidade móvel, que ofereceu atendimento especializado aos quiosqueiros, e garantiu a regularização das ligações, preparando os estabelecimentos para operar durante a temporada de verão.
Segundo o gerente de relações institucionais da Corsan no Litoral Norte, Luciano Brandão, a conclusão das ligações representa um avanço na preparação dos estabelecimentos para a temporada. “Nosso objetivo foi facilitar o atendimento aos quiosqueiros, concentrando os serviços e as orientações em uma ação próxima da categoria. Com a conclusão das 31 ligações, todos os estabelecimentos passam a contar com abastecimento regularizado para o verão”, destaca.
Para o presidente da Associação dos Quiosqueiros da Praia de Tramandaí, Marcio Leandro Rocha, a aproximação da Companhia facilitou o encaminhamento das demandas da categoria. “Essa iniciativa foi muito importante para nós. Ter a Corsan próxima dos quiosqueiros, com atendimento direcionado e facilidade para resolver as questões relacionadas às ligações de água, fez toda a diferença. É uma parceria que beneficia os trabalhadores e contribui para que possamos receber a população durante o verão com tudo regularizado”, afirma.
A unidade móvel da Corsan continuará percorrendo os municípios do Litoral Norte, oferecendo atendimento presencial e facilitando o acesso dos clientes aos serviços da Companhia. O cronograma com os locais, as datas e os horários será divulgado semanalmente, com antecedência, nos canais de comunicação da Corsan.
Para mais informações, os clientes podem utilizar os canais de relacionamento da Corsan: aplicativo Corsan, Agência Virtual, no site cliente.corsan.com.br; WhatsApp, ligação gratuita pelo telefone 0800 646 6444 e videochamada pelo site corsan.com.br. A Corsan permanece disponível nesses canais e orienta que a população os utilize para solicitações, pedidos de informação e comunicação de ocorrências, contribuindo para agilizar o atendimento e a mobilização das equipes.