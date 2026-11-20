A cidade de Alvorada será pioneira na Região Metropolitana de Porto Alegre na oferta de creche noturna. A partir de 1º de fevereiro, a prefeitura disponibilizará atendimento infantil das 13h às 23h, oferecendo uma alternativa para mães e pais que trabalham ou estudam e precisam de cuidados com os filhos fora do horário convencional. O serviço funcionará no espaço onde atualmente está instalada a EMEI Glasfira, no Sumaré, e iniciará com vagas para 41 crianças, sendo 21 do Maternal 1 e 20 do Maternal 2.
A criação da creche noturna amplia as modalidades de atendimento da educação infantil em Alvorada, que passará a contar com uma unidade voltada também às necessidades de famílias com horários diferenciados. “Imagina uma mãe que precisa trabalhar até as 10 da noite e não tem com quem deixar o filho. Essa é a realidade de muitas famílias da nossa cidade. Alvorada vai ser pioneira em oferecer esse atendimento, dando mais tranquilidade para mães e pais trabalharem, sabendo que seus filhos estão sendo bem cuidados”, afirma o prefeito Douglas Martello.
Segundo o secretário municipal de Educação, Italo Mainieri, a nova modalidade exige um planejamento pedagógico adequado às necessidades das crianças durante o período noturno. “O atendimento até a noite exige um planejamento pedagógico próprio, com uma rotina adequada à idade das crianças, incluindo alimentação, descanso e atividades educativas. Estamos organizando essa nova modalidade para garantir um ambiente de acolhimento, aprendizagem e desenvolvimento, respeitando as necessidades de cada faixa etária”, explica o secretário.
As famílias interessadas em solicitar uma vaga na modalidade de creche noturna deverão realizar uma inscrição específica na Central de Matrículas da Secretaria Municipal de Educação (SMED). Para concorrer a uma vaga nesse turno, será necessário apresentar comprovante de trabalho ou de estudos no período noturno.
A comprovação poderá ser feita por meio de vínculo empregatício ou, no caso de profissionais autônomos, por documentação que demonstre o exercício de atividade nesse horário. O edital com as orientações e os critérios para inscrição tem previsão de publicação entre dezembro e janeiro.