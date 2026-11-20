A cidade de Caxias do Sul contará, até o final deste ano, com cinco pontos públicos de carregamento de veículos elétricos 24 horas. A iniciativa representa um avanço na infraestrutura de mobilidade sustentável do município, ampliando as alternativas de abastecimento para os proprietários de automóveis movidos a energia elétrica e incentivando a utilização de tecnologias menos poluentes.
O serviço será oferecido pela ChargerPoint, de São Marcos, empresa vencedora da licitação. A tarifa será de R$ 1,59 por quilowatt-hora para os motoristas em geral. Já os profissionais que atuam no transporte de passageiros por aplicativo contarão com uma condição especial: o valor será de R$ 1,39 no período entre 22h e 6h. A diferenciação busca oferecer uma alternativa mais econômica aos condutores que utilizam seus veículos como instrumento de trabalho.
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Para coibir furto nos equipamentos, a ChargerPoint usará cabos blindados e instalará alarmes. A empresa investirá R$ 800 mil na colocação dos equipamentos. Quatro entrarão em funcionamento até o final de novembro. O quinto passará a operar até o final do ano, porque depende de um serviço de cabeamento de energia feito pela RGE.
Em uma plataforma própria da empresa, a prefeitura, que ficará com 16% da arrecadação bruta, poderá acompanhar em tempo real a utilização dos carregadores e a movimentação financeira. O contrato do município com a empresa é de cinco anos, com possibilidade de renovação.
A instalação dos cinco pontos públicos de carregamento permitirá ampliar o acesso à recarga fora de residências e estabelecimentos privados, oferecendo maior comodidade aos usuários. Haverá ampliação dos carregadores públicos em 2027. A secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade acompanha as iniciativas de modernização da mobilidade urbana, que incluem a ampliação da infraestrutura para veículos elétricos e o incentivo à adoção de soluções de transporte mais sustentáveis. A pasta alerta que, nos carregadores localizados em vagas do Estacionamento Rotativo, a tarifa de estacionamento seguirá sendo cobrada.
A ampliação da rede de carregadores integra o contexto das iniciativas da cidade voltadas à mobilidade sustentável em Caxias do Sul. Neste ano, a Diretoria de Projetos da Secretaria teve o projeto “Integra Caxias: Corredores Verdes e Mobilidade Sustentável”, selecionado no Programa Mutirão Brasil, que oferece consultoria para execução da proposta, sem ônus ao Município. Para isso, o município tem recebido missões técnicas do Mutirão Brasil, com engenheiros e gestores de outras cidades, para discutir experiências e alternativas de eletrificação do transporte público, incluindo estudos sobre a viabilidade de implantação de ônibus elétricos.