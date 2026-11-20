A prefeitura de Canoas realizou uma reunião com representantes das cooperativas de reciclagem do município para dar continuidade às tratativas sobre a renovação dos contratos e o reajuste dos valores pagos pelos serviços de coleta seletiva. O encontro contou com representantes do Gabinete do Prefeito, da Secretaria Municipal de Governo e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.
Durante a reunião, foram discutidas as propostas apresentadas pelas cooperativas e as condições para a renovação dos contratos, que possuem vigência de cinco anos e vencem em 2027. Após cinco anos sem reajuste, as entidades receberam uma proposta de atualização dos valores de 48,2%.
A prefeitura apresentou uma contraproposta de R$ 100 mil mensais para cada uma das nove cooperativas, totalizando R$ 900 mil por mês. A proposta municipal prevê a atualização dos contratos a partir de 1º de março, com impacto anual estimado em R$ 10,8 milhões, considerando 12 meses de vigência dos novos valores. A proposta busca estabelecer condições iguais de remuneração entre as cooperativas, respeitando o planejamento orçamentário do município.
Com o avanço das negociações, o secretário municipal de Meio Ambiente, Guilherme Haygert, avaliou positivamente o entendimento construído entre as partes. “Conseguimos avançar no diálogo e construir um alinhamento importante para a continuidade dos serviços. Estamos trabalhando para garantir condições mais equilibradas às cooperativas”, destacou.
Para Ana Paula Domingues da Silveira, da cooperativa Coopcamate, o resultado representa uma conquista coletiva e o reconhecimento da mobilização dos trabalhadores. “Depois de cinco anos sem reajuste, consideramos essa conquista uma grande vitória para todas as cooperativas.