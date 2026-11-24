A retomada das origens e a diversificação da atividade rural estão na base do Lavandário Enzveiler, em Morro Reuter. Os proprietários do empreendimento, Alexandre Enzveiler e Andréa Schneider Enzveiler encontraram na lavanda uma oportunidade de unir produção agrícola, comercialização de óleos essenciais, produtos gastronômicos com toque de lavanda e turismo. A propriedade, adquirida em 2019, marca o retorno do produtor ao cultivo de flores, atividade com a qual teve contato ainda na juventude.

Natural de Dois Irmãos, Enzveiler trabalhou com flores de corte no interior antes de seguir carreira em outras áreas, como transporte rodoviário e construção civil. Ao se aproximar dos 50 anos, decidiu voltar às origens e buscar uma propriedade em uma região de clima mais ameno. A escolha por Morro Reuter também abriu caminho para um negócio alinhado à identidade local, construída em torno da lavanda.

Além da produção agrícola, o lavandário passou a receber visitantes interessados em conhecer as etapas do cultivo e da transformação da planta. O contato direto com a lavanda, desde as mudas até o aroma do óleo extraído, integra a experiência oferecida no local. "Antigamente, o movimento era mais concentrado nos fins de semana. Hoje, as pessoas também procuram os estabelecimentos durante a semana", observa Enzveiler. Para ele, a distribuição da visitação ao longo dos dias permite um atendimento mais individualizado e facilita a apresentação dos produtos e processos desenvolvidos na propriedade.

O turismo também funciona como canal de comercialização. A maior parte do óleo essencial produzido no Lavandário Enzveiler é vendida diretamente ao consumidor, fracionada na própria propriedade. Embora existam operações pontuais de venda a granel para indústrias e compradores de outros estados, como São Paulo e Rio de Janeiro, a prioridade é atender o público que visita o empreendimento.

A integração entre produção e venda direta permite aproximar o consumidor da origem da matéria-prima e ampliar o valor agregado do produto. A visitação inclui acesso a itens elaborados à base de lavanda, degustações e a possibilidade de levar os produtos para casa. O modelo reduz a dependência exclusiva da comercialização industrial e incorpora o turismo à estratégia de negócios.

Entre os mercados potenciais estão os segmentos de cosméticos, alimentação e produtos fitoterápicos. Enzveiler destaca, contudo, a necessidade de observar as características e as concentrações dos compostos presentes nos derivados da planta. O óleo essencial puro, por exemplo, é concentrado e exige formulação adequada para determinadas aplicações. Já o hidrolato, obtido no processo de destilação, apresenta composição diferente e é comercializado como outro produto.