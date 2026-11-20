A obra da Casa do Imigrante de São Leopoldo, no Vale do Sinos, atingiu 45% de conclusão no mês de novembro. As intervenções no local, que foram iniciadas em março deste ano, tem previsão de conclusão para o primeiro semestre de 2027. O pr ojeto teve a empresa executora contratada em janeiro de 2023, mas o processo ficou paralisado até 2025 , quando a gestão municipal renegociou os prazos.

As obras do novo complexo cultural e comercial da Casa do Imigrante estão em andamento. Os 45% já concluídos contemplam duas frentes de trabalho: uma no novo anexo e a outra no restauro do prédio da Casa, que é um dos principais patrimônios históricos do município. A última medição foi realizada no dia 13 de novembro. O projeto da Casa do Imigrante é realizado pela Prefeitura de São Leopoldo, com orçamento previsto de R$ 6,5 milhões.

Obra com material inovador na construção Pedro Selistre/Prefeitura São Leopoldo

Um grande empecilho que não só a restauração da Casa do Imigrante sofreu, mas toda a cidade de São Leopoldo, foi o inverno estendido e muito chuvoso, que para obras como essa, ao ar livre, ficou impossibilitado seguir no mesmo prazo de dias ensolarados. Mesmo assim, a engenheira Patrícia Guidali, responsável pela Diretoria de Edificações e Projetos (Depro), considera que todo esse projeto está andando rápido, principalmente as áreas de exposição, cafeteria e loja.

Outra dificuldade para a realização dos trabalhos de restauro foi a impossibilidade de aproveitar na sua totalidade as antigas esquadrias em função do estado de degradação e as especificidades da madeira que deve ser utilizada no telhado. As adequações necessárias para a continuidade da obra estão sendo tratadas com o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado (Iphae), seguindo todas as normas de restauração.

O restauro foi contemplado dentro do programa Iconicidades do governo estadual, que é voltado para ressignificar e estimular a retomada de espaços arquitetônicos icônicos em suas regiões. Na cidade de São Leopoldo, o espaço escolhido para reconstruir foi a Casa do Imigrante, que estava interditada desde 2014 devido à falta de infraestrutura adequada e ao desgaste estrutural, infelizmente desabou em 2019.

Casa do Imigrante foi o primeiro local a receber os germânicos no Vale do Sinos THALES FERREIRA/DIVULGAÇÃO/CIDADES

A casa foi construída em 1788 na época denominada Casa da Feitoria, por se situar em um local que no tempo do Império se chamava Real Feitoria do Linho Cânhamo. Na Casa funcionava um estabelecimento agrícola estatal criado para a plantação do vegetal utilizado na fabricação de cordas para os navios à vela. Esta feitoria foi desativada em 1824, sendo cedida para abrigar os primeiros imigrantes alemães que chegaram ao Rio Grande do Sul.

Na década de 1940, foi adquirida pela prefeitura de São Leopoldo, durante a administração de Theodomiro Porto da Fonseca, que contratou o arquiteto Theo Wiedespan para a restauração do prédio. A arquitetura anterior tinha traços lusitanos, então, foram incorporados à casa traços germânicos de estilo Enxaimel, em homenagem aos imigrantes que ali estiveram e transformada em museu a partir de 1984.