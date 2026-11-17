A prefeitura de Bagé iniciou o restauro e pintura do prédio da antiga Estação Férrea, que abriga o Centro Administrativo. Os 2.239 m² de área a ser pintada, que inclui o prédio principal e os muros, deve ser concluída até a primeira metade do mês de dezembro.

O projeto foi desenvolvido pela Secretaria-Geral de Governo com apoio da Secretaria de Habitação, por meio do setor de Patrimônio Cultural. A execução da recomposição do reboco e pintura está sendo realizada por servidores da Seinfra, Daeb, Sejel e Secretaria de Administração. O projeto de restauro e pintura do prédio, além da impermeabilização dos terraços, foi realizado com recurso livre da Prefeitura.

Entre tintas, material de pintura, lavadora de alta pressão e locação de uma plataforma elevatória - que garante a segurança dos servidores, o custo da obra soma aproximadamente R$ 34.500,00.

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“No prédio a tinta é especial, mineral à base de silicato - indicada para prédios históricos. Os muros são de tinta cal, nos mesmos tons. A tinta à base de silicato é sustentável e ecológica, sem derivados de petróleo, tem durabilidade superior, e permite que a parede ‘respire’. E a escolha das tonalidades foram realizadas através de prospecção nas paredes, para descobrir as cores originais. Foram escolhidos tons mais próximos ao que encontramos ao prospectar”, explicou o arquiteto Márlon Lameira. “Prospecção é uma abertura com bisturi ou estilete, retirando-se as camadas de tintas, até chegar ao revestimento original”, completou.

Conforme informações do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado do Rio Grande do Sul (Iphae), a primeira estação ferroviária de Bagé foi inaugurada em 1884. Porém, em 14 de outubro de 1924, um incêndio destruiu completamente o prédio, restando apenas as paredes laterais e a cobertura da plataforma. Sessenta dias após o sinistro, iniciou-se a reconstrução de uma nova gare com maiores dimensões no mesmo local. Sob a administração da Viação Férrea do Rio Grande do Sul (VFRGS), o novo prédio de dois pavimentos teve suas obras concluídas em meados de 1929, sendo inaugurado em 1º de setembro de 1929.

Na década de 1970, o fluxo dos trilhos foi desviado do centro da cidade para a nova estação de Santa Theresa. O prédio histórico passou para o domínio da Prefeitura Municipal de Bagé, passando a abrigar a sede do Centro Administrativo Municipal.

O prédio da Antiga Estação Férrea de Bagé foi tombado como patrimônio histórico e Cultural do Estado do RS no ano de 2006. O objetivo do tombamento é garantir a preservação cultural e arquitetônica do prédio.