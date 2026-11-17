A comunidade da Linha Carahá, em Gramado, se reuniu no domingo (15) para celebrar a reinauguração da Brizoleta São Gotardo, um espaço que guarda a trajetória educacional e social da localidade. Preservada em seu local original, ao lado da Sociedade São Gotardo, a edificação passa a funcionar oficialmente como um centro cultural de preservação da memória, aberto também para reuniões e encontros dos moradores.
A reabertura foi marcada pela inauguração de duas exposições permanentes: Memorial da Educação e Memórias da Comunidade – Álbum de Famílias, reunindo fotografias, notícias, trabalhos escolares e objetos históricos que resgatam o passado da região.
Além do acervo expositivo, o local disponibiliza livros do projeto Lê Aí para incentivar a leitura entre os visitantes. “Este prédio histórico foi inaugurado em 1961 e, agora revitalizado, abrigará exposições permanentes, além de servir novamente como ponto de encontro para a comunidade”, explicou o coordenador do Patrimônio Histórico, Wanderley Cavalcante.
“Preservar o passado é essencial para entender o presente e construir o futuro da nossa cidade com identidade e respeito às nossas raízes”, afirmou o vice-prefeito Luia Barbacovi. “Esse é um dos papéis fundamentais da nossa secretaria: zelar e preservar a história de cada localidade de Gramado”, completou o secretário da Cultura e Economia Criativa, Jonas da Silva.
A programação festiva contou ainda com a apresentação musical do Coro Vozes de Gramado e teve sequência com almoço comunitário e bingo na Sociedade São Gotardo.