O governador Eduardo Leite entregou nesta terça-feira (17) novos equipamentos de hemodiálise e a nova unidade de tratamento intensivo (UTI) cardiológica do Hospital Bruno Born, em Lajeado, adquiridos e instalados com R$ 742 mil em recursos do Programa Avançar Mais na Saúde, do governo do Estado.
Também em Lajeado, o governador entregou equipamentos e mobiliário ao Ambulatório de Fissuras Labiopalatinas e Reabilitação Auditiva da Fundação para Reabilitação das Deformidades Crânio-Faciais (Fundef). A aquisição também foi viabilizada por um investimento de R$ 2,1 milhões do Programa Avançar. Leite esteve acompanhado da titular da Secretaria da Saúde (SES), Arita Bergmann.
O governador destacou que esses investimentos fazem parte de um esforço maior que já destinou R$ 26 milhões às duas instituições de saúde, assim como outros recursos que estão sendo aplicados em hospitais por todo o Estado.
No Hospital Bruno Born, o investimento do Estado possibilitou o início do funcionamento da UTI cardiológica, que já havia recebido R$ 1,6 milhão do Programa Avançar para a realização de obras. O espaço conta com dez leitos e tem uma equipe formada por cerca de 60 profissionais, entre médicos intensivistas e cardiologistas, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, nutricionistas, odontólogos e psicólogos.
O setor de hemodiálise recebeu investimentos estaduais que superam R$ 1,25 milhão. Os recursos foram aplicados em obras de melhoria e na aquisição de 20 máquinas e 20 poltronas para o espaço. Ao todo, o Estado investiu R$ 3,5 milhões nos dois setores do hospital.
Já no Ambulatório de Fissuras Labiopalatinas e Reabilitação Auditiva da Fundef, o investimento de R$ 2,1 milhões, por meio do Avançar, possibilitou a aquisição de cadeiras odontológicas, audiômetros, aparelho de raios X panorâmico, impressoras para exames odontológicos e tomógrafo, além de notebooks, computadores tipo gabinete e móveis.
Em outubro de 2024, o ambulatório, que ocupa uma área de 1,3 mil metros quadrados na Universidade do Vale do Taquari (Univates), foi inaugurado depois de receber R$ 4,1 milhões do Avançar Mais na Saúde. Na ocasião, Eduardo Leite anunciou o novo aporte do Estado para a compra dos equipamentos que foram entregues nesta terça-feira.