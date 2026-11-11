Estado inaugura nova maternidade no Hospital São Vicente de Paulo, em Três de Maio

O governo do Estado inaugurou, nesta quarta-feira (11), a nova maternidade Hospital São Vicente de Paulo, em Três de Maio. O espaço recebeu R$ 4,6 milhões do Programa Avançar Mais na Saúde. A cerimônia contou com a presença da titular da Secretaria da Saúde (SES), Arita Bergmann.
Com os recursos estaduais, o Centro de Parto Normal e a maternidade de risco habitual passaram a ocupar uma área anteriormente destinada à Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Covid-19. A expectativa da direção do hospital é ampliar o número de partos realizados no local, atualmente em torno de 500 por ano. A instituição é referência em atenção obstétrica para os municípios de Alegria, Boa Vista do Buricá, Independência, São José do Inhacorá, Tucunduva e Três de Maio.
“Uma maternidade moderna, bem equipada e estruturada, com todos os ambientes adequados para o atendimento, é motivo de celebração. Mas o maior motivo é o acolhimento, porque aqui as gestantes são cuidadas com muito carinho”, destacou Arita. “A inauguração representa um marco para a vida das mulheres, das famílias e de toda a região.”
A nova estrutura integra um conjunto de investimentos do Estado na qualificação do hospital. No espaço da antiga maternidade, será construída a nova Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da instituição, que terá o número de leitos ampliado de seis para dez. A obra também recebe recursos do Avançar Mais na Saúde, no valor de R$ 2,4 milhões.
Somados os aportes destinados à maternidade e à nova UTI, os investimentos estaduais no Hospital São Vicente de Paulo chegam a R$ 7 milhões.
“Quando assumimos a gestão municipal, assumimos também o compromisso de buscar investimentos e parcerias para fortalecer o hospital e qualificar o atendimento à população”, afirmou o prefeito de Três de Maio, Marcos Vinícius Corso.
Com a entrega da nova estrutura em Três de Maio, já são 34 maternidades de hospitais, localizados em 33 municípios, beneficiadas com recursos do Avançar Mais na Saúde. As verbas foram destinadas para obras de reforma, ampliação e qualificação dos serviços.
Ao todo, o governo do Estado já repassou R$ 81,2 milhões para essas iniciativas, proporcionando ambientes mais modernos, adequados e acolhedores para gestantes, bebês e familiares, além de ampliar a segurança e a qualidade da assistência materno-infantil.