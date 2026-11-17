O Colégio Marista Medianeira, de Erechim, está ampliando sua estrutura com a construção de um novo prédio destinado à Educação Infantil. Iniciada no começo de setembro, a obra tem previsão de conclusão para julho de 2027 e integra um conjunto de investimentos voltados à qualificação dos espaços escolares, acompanhando o crescimento da instituição e as novas demandas da comunidade escolar.
O novo espaço contará com salas de aula, refeitório e cozinha adaptados para atender especificamente aos estudantes dessa etapa de ensino, além de um pátio coberto. O projeto também contempla uma nova recepção e portaria, com implantação de controles de acesso por reconhecimento facial, ampliando os recursos de segurança da escola.
A ampliação prevê ainda espaços destinados ao desenvolvimento de itinerários formativos e ao fortalecimento das propostas de internacionalização e ensino de idiomas.
Segundo o diretor do Colégio Marista Medianeira, Danuzio Brandelero, o investimento responde à necessidade de adequar a infraestrutura ao crescimento do número de estudantes e às transformações nas práticas educacionais.
A concepção dos novos ambientes considera aspectos como acessibilidade, conforto ambiental, iluminação natural, ventilação e flexibilidade de uso. A proposta é oferecer espaços que favoreçam diferentes experiências de aprendizagem, como brincadeiras, exploração, criação, contação de histórias e interação, respeitando as necessidades de desenvolvimento motor, cognitivo, social e emocional das crianças.