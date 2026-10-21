IFSul inaugura campus de São Leopoldo e projeta novos cursos para 2027

A unidade integra o plano de expansão de 111 novos campus de Institutos Federais no país e recebe R$ 13,2 milhões do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC) para reforma, mobiliário e equipamentos. Instalado no antigo Centro de Eventos, a sede tem 7.7 mil metros quadrados de área construída e oferece o curso técnico subsequente em Desenvolvimento de Sistemas. Segundo Martins, as atividades começaram após a autorização de funcionamento concedida pelo MEC, e a inauguração marca a entrega da primeira etapa da reforma.
Para o diretor, a atuação do IFSul não fica restrita ao município. "É uma atuação regional de uma instituição pública que trabalha com a formação das pessoas", afirmou. Martins disse que o impacto em São Leopoldo tende a ser "muito massivo" e a alcançar também as cidades vizinhas.
O reitor Carlos Corrêa afirmou que a expectativa é ampliar os cursos já a partir do próximo ano. Entre as propostas em análise está um curso técnico integrado na área de metalmecânica, demanda apresentada pela comunidade em audiências públicas. Em uma etapa posterior, a verticalização poderia incluir engenharia mecânica, mestrado e doutorado. "A perspectiva para o futuro é que a gente transforme essa instituição numa das maiores instituições de ensino da região metropolitana", declarou.
Corrêa explicou que a ampliação depende de apoio da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (Setec) do MEC, com códigos de vagas e mais espaço físico, e que o planejamento deve respeitar o período eleitoral. O processo seletivo ocorrerá nos moldes das demais unidades do IFSul, com inscrição aberta à comunidade. O campus também deve atender mulheres em situação de vulnerabilidade por meio do programa Mulheres Mil. O reitor descreveu o crescimento como "gradativo e com muita responsabilidade".
O secretário substituto de Ensino Tecnológico (Setec) do MEC, Sérgio Pedini, disse que o Rio Grande do Sul recebe oito novas unidades de institutos federais, com orçamento garantido pelo Novo PAC. Com as 111 unidades em implantação, a rede chega perto de 800 campus no País, e a meta é alcançar mil. Pedini afirmou que há um debate nacional sobre manter a expansão ou cortar recursos, mas disse acreditar na continuidade. Não há outro campus previsto perto de São Leopoldo, segundo ele.
Sobre os cursos futuros, Pedini disse que a resposta padrão é "não faço a menor ideia", pois a oferta depende de ouvir a comunidade e as empresas locais, para que não se criem cursos sem respaldo no mundo do trabalho. Criado em 2008, o IFSul tem reitoria em Pelotas e, com São Leopoldo, passou a contar com 17 unidades.
O prefeito de São Leopoldo, Heliomar Franco destacou o papel do poder público na iniciativa. "O poder público tem o dever de estar junto, incentivando, facilitando e abrindo as portas da administração pública", afirmou. Franco também defendeu que bons projetos tenham continuidade independentemente da orientação política e agradeceu ao gestor anterior pela participação no projeto.