A Corsan investiu R$ 401,2 milhões em esgotamento sanitário na Região Metropolitana de Porto Alegre desde julho de 2023, dando acesso a esgoto tratado para mais 95.264 moradores de nove municípios da região. As obras permitiram reduzir em 17,7 milhões de litros por dia - o equivalente a mais de sete piscinas olímpicas - o volume de efluente lançado sem tratamento no meio ambiente.
Em pouco mais de três anos, foram implantados 259,5 quilômetros de redes coletoras em Alvorada, Cachoeirinha, Canoas, Eldorado do Sul, Esteio, Gravataí, Guaíba, Sapucaia do Sul e Viamão. Os investimentos contemplaram ainda a ampliação da capacidade das Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs) Mato Grande, em Canoas, e Itapuã, em Viamão, a reforma da ETE Chico Mendes, em Cachoeirinha, e a implantação de 33 estações elevatórias, responsáveis pelo bombeamento dos efluentes até as unidades de tratamento.
Além de reduzir a poluição de rios e arroios, a expansão do saneamento contribui para a prevenção de doenças, a melhoria da qualidade de vida e o desenvolvimento das cidades. Para que esses benefícios sejam plenamente alcançados, é fundamental que os imóveis sejam conectados à rede e que os sistemas sejam utilizados corretamente pela população.
A expansão ocorre em uma das regiões mais atingidas pelas enchentes de maio de 2024. Os impactos sobre as cidades e os sistemas de saneamento levaram a Corsan a revisar seu planejamento, incorporando critérios de adaptação climática aos projetos para reduzir vulnerabilidades e aumentar a capacidade de resposta a eventos extremos.
Entre os nove municípios beneficiados, Esteio já alcançou 90% de cobertura de esgotamento sanitário, percentual estabelecido pelo Marco Legal do Saneamento para 2033. Cachoeirinha chegou a 88,5%, com previsão de atingir a meta ainda em 2026, enquanto Canoas alcançou 60%.
Os resultados refletem a aceleração dos investimentos em um Estado ainda com déficit histórico de infraestrutura. Quando a Aegea assumiu a gestão da Corsan, em julho de 2023, a cobertura média de esgotamento sanitário era de apenas 19% nos 317 municípios atendidos. Em 257 deles, não havia sequer rede disponível. Com a aceleração das obras, a previsão é encerrar 2026 com 31% de cobertura, um avanço de 12 pontos percentuais em pouco mais de três anos, o que corresponde a mais de um terço do que a gestão estatal conseguiu em seis décadas.