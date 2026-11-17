A Secretaria Municipal de Cultura de Imbé promove, na próxima segunda-feira (23), uma programação especial em celebração ao Dia da Consciência Negra. O evento contará com atividades culturais, artísticas e educativas, valorizando a diversidade, a ancestralidade e as diferentes manifestações da cultura afro-brasileira.
As atividades serão realizadas na Casa da Cultura de Imbé (Castelinho), localizada na Avenida Nilza Costa Godoy, 2286, no Centro. A programação começa às 9h30, com palestra e oficina de capoeira ministradas pelo professor Carlos Dorneles. A proposta é apresentar ao público essa expressão cultural que reúne luta, dança, música e resistência.
Às 14h, será realizada a contação de histórias “Aimee e a Coroa que Conseguiu Ver”, conduzida pela agente cultural Briane de Lima, em uma atividade voltada à reflexão sobre identidade e diversidade.
Na sequência, às 15h, os alunos da Escola de Música Guaracyra Ramos Kramer farão uma apresentação de jazz. Encerrando a programação, às 16h, a Escola de Samba Unidos de Imbé promoverá uma oficina de percussão.
“A iniciativa busca promover o reconhecimento da contribuição da cultura afro-brasileira e estimular o respeito à diversidade por meio da arte, da educação e da valorização das diferentes expressões culturais. As atividades são abertas ao público”, enfatiza o secretário de Cultura, Lino Moura.