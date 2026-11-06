Oktoberfest de Igrejinha teve mais de 180 mil visitantes em 2026

A 37ª Oktoberfest de Igrejinha encerrou sua programação reafirmando a tradição de uma festa que une cultura, entretenimento e solidariedade. Realizada de 9 a 18 de outubro, no Parque de Eventos Almiro Grings, a maior festa comunitária do Brasil recebeu mais de 180 mil pessoas ao longo das atividades da festa. Na quinta-feira (5), a Associação de Amigos da Oktoberfest de Igrejinha (Amifest) divulgou o balanço de público e consumo da edição, que chegou a marca de 201 mil litros de chopp, 45 mil litros de água e refrigerante e 150 mil unidades de alimentos comercializadas.

Com o tema “Um Brinde ao que nos Move”, a edição de 2026, ao longo de nove dias, a programação combinou grandes atrações musicais, gastronomia típica e manifestações culturais, proporcionando experiências para diferentes públicos. Por trás de cada atividade, o trabalho voluntário manteve viva a essência de uma celebração que transforma o envolvimento da comunidade em benefícios para toda a região.

Com mais de 80 atrações distribuídas em nove palcos, totalizando 150 apresentações, a 37ª Oktoberfest de Igrejinha ofereceu uma programação que combinou grandes shows nacionais e internacionais com manifestações da cultura germânica.

A 37ª edição também trouxe novidades na estrutura do parque, com melhorias voltadas ao conforto, à convivência e à valorização da cultura germânica. Entre os destaques esteve a revitalização do antigo ginásio, local que recebeu a primeira Oktoberfest, em 1988, e que ganhou uma nova proposta com o Bierhalle (Pavilhão da Cerveja), espaço climatizado, com decoração inspirada na Baviera, gastronomia típica e chopes servidos em canecos de vidro.

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O Oktober Kneipe (PUB) também passou por uma renovação, com a instalação de um novo palco, enquanto a Treffzelt (Lona de Encontro) recebeu uma estrutura dedicada à alimentação, música e entretenimento.

A 37ª Oktoberfest de Igrejinha ainda terá um momento de confraternização e reconhecimento ao trabalho realizado durante o ano. A tradicional Festa da Colheita acontecerá no dia 10 de dezembro, a partir das 19 horas, no Pavilhão do Kerb no Parque de Eventos Almiro Grings, reunindo voluntários, entidades beneficiadas e a comunidade para celebrar os resultados alcançados.

É durante a Festa da Colheita que serão apresentados os resultados financeiros da edição e anunciados os recursos destinados às instituições beneficiadas, evidenciando o compromisso social que sustenta a realização do evento. Desde o início da festa, já foram repassados mais de R$ 37 milhões para entidades da região. Para as entidades contempladas, os recursos representam a possibilidade de investir em melhorias, ampliar atendimentos e fortalecer serviços que fazem a diferença na vida de milhares de pessoas da região.