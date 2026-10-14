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Publicada em 14 de Outubro de 2026 às 18:22

Taquara anuncia restauro do palácio sede do Executivo municipal

Com 118 anos de história, projeto de reforma vai passar para a segunda etapa

Com 118 anos de história, projeto de reforma vai passar para a segunda etapa

MAGDA RABIE/DIVULGAÇÃO/CIDADES
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Jornal Cidades
No ano em que completa 140 anos de emancipação política, Taquara dará mais um passo importante para preservar e manter viva parte da sua memória coletiva. Após a conclusão da primeira etapa do projeto, o município anunciou que fará o restauro do Palácio Municipal Coronel Diniz Martins Rangel, construído em 1908. Essa etapa, iniciada em 2026, contemplou um trabalho técnico e científico de análise estrutural, além do estudo dos materiais que serão utilizados na obra.
No ano em que completa 140 anos de emancipação política, Taquara dará mais um passo importante para preservar e manter viva parte da sua memória coletiva. Após a conclusão da primeira etapa do projeto, o município anunciou que fará o restauro do Palácio Municipal Coronel Diniz Martins Rangel, construído em 1908. Essa etapa, iniciada em 2026, contemplou um trabalho técnico e científico de análise estrutural, além do estudo dos materiais que serão utilizados na obra.
Com a conclusão da primeira fase, o projeto entra agora na segunda etapa, que envolve os trâmites legais necessários para viabilizar a execução do restauro. Essa fase será fundamental para dar andamento ao processo e preparar o entorno do local para o início das intervenções. Os trabalhos serão direcionados na recuperação estrutural externa do prédio, com a recomposição de alvenaria, bem como recuperação ou substituição das esquadrias do prédio.
O prédio, que abriga a sede administrativa do Executivo Municipal, tem 118 anos, e conta com aberturas em arco e três pavimentos, sendo um dos mais imponentes da cidade justamente por mesclar a arquitetura neoclássica e eclética, bastante comum nas construções do século XX. O Palácio Municipal integra uma verdadeira rota histórico-cultural de Taquara entre as ruas Tristão Monteiro e Edmundo Saft, reunindo vários casarões, entre eles a Casa Vidal, que foi restaurada recentemente.

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