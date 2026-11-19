O Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Rio Grande do Sul (CRMV-RS) promove, na próxima quinta-feira (19), o Encontro Selvagem do Rio Grande do Sul, na cidade de Pelotas. O evento ocorre das 8h às 18h, no Auditório do Ministério Público de Pelotas, e tem como objetivo atualizar profissionais e estudantes sobre os desafios práticos, éticos e legais no atendimento à fauna silvestre na região Sul do estado.
A abertura oficial contará com a presença do presidente do CRMV-RS, o médico-veterinário Mauro Moreira, e do promotor Adriano Pereira Zibetti, sob a apresentação de Gleide Marsicano.
Durante o período da manhã, a programação se concentra nos procedimentos de recepção e custódia de animais. Entre os destaques estão as palestras sobre a cadeia de custódia para animais silvestres, ministrada pela médica-veterinária Michelli de Ataide, os protocolos de identificação, registro e acolhimento com a zootecnista Fernanda Ribeiro, e a atuação do Centro de Reabilitação de Animais Marinhos (Cram) no Sul do estado, apresentada pela médica-veterinária Alice Meireles.
Na parte da tarde, o foco se volta para a prática clínica e a legislação. A médica-veterinária Crisiele Junges Ramgrab abordará as vivências e os desafios de quando a fauna chega à clínica no extremo sul gaúcho, seguida por uma orientação do próprio CRMV-RS sobre Responsabilidade Técnica.
O encerramento do encontro será marcado por uma mesa-redonda às 16h, dedicada ao tema "Responsabilidade da Fauna". Moderado pelo médico-veterinário Gabriel Fiamenghi, o debate reunirá representantes de diversas instituições, promovendo um diálogo direto entre os profissionais de saúde animal e os órgãos de fiscalização e gestão ambiental.