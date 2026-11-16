Patrulha Ambiental percorre pontos de Esteio para combater descarte irregular

Durante as rondas, a equipe vistoria locais com histórico de descarte irregular, como vias públicas, terrenos e outros espaços. A iniciativa busca identificar possíveis infrações e orientar a população sobre a destinação correta dos materiais
A Patrulha Ambiental conta com a atuação conjunta de dois guardas municipais e um fiscal da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente (SMDEMA). As ações são realizadas diariamente, com o auxílio de uma viatura identificada para o serviço.
Todos os dias, dois guardas municipais e um fiscal da SMDEMA vão fazer rondas por toda a cidade, sobretudo em pontos específicos identificados como locais mais vulneráveis para o descarte irregular, em uma caminhonete Oroch adesivada. O veículo foi locado a R$ 3,8 mil mensais, valor custeado pelo Fundo Municipal do Meio Ambiente (Fundema). De segunda a sexta-feira, o serviço será das 7h30min às 11h15min e das 13h às 17h30min. Aos sábados e domingo, a Patrulha Ambiental vai atender das 7h30min às 11h30min e das 13h às 16h30min.