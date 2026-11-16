Grande Espetáculo de Natal faz 10 anos em Caxias do Sul

A 10ª edição do Grande Espetáculo de Natal será realizada nos dias 28 e 29 de novembro, sábado e domingo, às 20h, na Praça Dante Alighieri, junto à Casa Magnabosco, em Caxias do Sul. A entrada é gratuita, com ocupação das cadeiras por ordem de chegada.
Com o tema "A Luz que Atravessa o Tempo", a montagem parte da relação entre um avô e sua neta, conduzida por um poema escrito por ele. Segundo a diretora executiva Caliandra Troian, a poesia costura as cenas em referência aos 120 anos de Mário Quintana. "É o celebrar em família, o estar junto, é agradecer, ser solidário", disse, durante a visita da comitiva do espetáculo à redação do Jornal Cidades, na semana passada.
O espetáculo tem cerca de uma hora e mantém o Grupo Tholl, o Coro Unimed e as bailarinas do Balé Margô, com novos figurinos de João Baquile. Caliandra informa que a estrutura passou a 3 mil cadeiras, além de arquibancadas e praça de alimentação. Bailarina do Balé Margô, Sofia Fachinelli participa do evento pelo segundo ano. "O Natal comove as pessoas e a gente quer transmitir essa alegria", afirma.
A iniciativa começou em 2016, pelo empresário Pedro Horn Sehbe, hoje CEO e diretor geral do espetáculo, com apenas 50 cadeiras e cerca de 300 pessoas nas sacadas. Em 2024, passou a integrar o calendário oficial do município e hoje conta com um contingente de 300 profissionais na produção e 101 integrantes do elenco. Na edição passada, reuniu 40 mil pessoas em duas noites, e a expectativa é superar o número. A transmissão ao vivo será pela TV Assembleia, com audiodescrição, e também pelo canal do YouTube do evento.
Para Caliandra, o evento "já está no imaginário" da cidade e deixou de ser só de Caxias do Sul, com divulgação feita nos veículos de comunicação sediados em Porto Alegre para atrair visitantes de outros municípios. A realização é viabilizada por leis de incentivo à cultura municipal, estadual e federal e por patrocinadores, entre eles a Sulgás, nova no grupo. .