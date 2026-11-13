Agenda de eventos do RS: festivais de música e eventos históricos

A programação da semana entre os dias 16 e 22 de novembro no interior do Rio Grande do Sul traz diversos eventos culturais focados na música e em eventos históricos – como o Dia da Consciência Negra, em 20 de novembro; e o aniversário de 400 anos das Missões Jesuíticas-Guaranis no Rio Grande do Sul. O município de Carlos Barbosa realiza o 3º Festival da Consciência Negra. São Miguel das Missões recebe o espetáculo multimídia Vozes do Patrimônio: Missões 400 anos. E Caxias do Sul sedia o 17º Mississippi Delta Blues Festival nos dias 19, 20 e 21 de novembro.

São Miguel das Missões | Vozes do Patrimônio - Missões 400 anos: O município São Miguel das Missões recebe no dia 20 de novembro o espetáculo multimídia Vozes do Patrimônio: Missões 400 anos. Com apoio institucional da Federação das Associações dos Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs), a programação vai contar a história das missões jesuítico-guaranis por meio de música, intervenções teatrais e projeções em 2D e 3D. A apresentação começa às 19h, no Sítio Histórico de São Miguel Arcanjo, reconhecido pela Unesco como Patrimônio Mundial. O evento tem duração prevista de três horas. A entrada é gratuita. A partir das 16h, os indígenas da região apresentam artesanato de comidas típicas na Feira Origens Guarani.

Teutônia| Festival de Música 2026:

A programação do Festival de Música de Teutônia 2026 leva apresentações e oficinas a diversos locais da cidade entre os dias 15 e 22 de novembro. A agenda reúne oito atrações, como corais, grupos instrumentais, recital de estudantes e shows. As atividades acontecem no Colégio Teutônia, em igrejas, espaços públicos e junto a pontos de referência do município. A abertura ocorre neste domingo (15), às 18h, com o Encontro de Corais Infantis, no Auditório do Colégio Teutônia. A programação completa e as informações sobre os cursos estão disponíveis em . A agenda reúne oito atrações, como corais, grupos instrumentais, recital de estudantes e shows. As atividades acontecem no Colégio Teutônia, em igrejas, espaços públicos e junto a pontos de referência do município. A abertura ocorre neste domingo (15), às 18h, com o Encontro de Corais Infantis, no Auditório do Colégio Teutônia. A programação completa e as informações sobre os cursos estão disponíveis em www.festivaldemusicadeteutonia.com.br

Marques de Souza | Exposição Nirva Viva: A Casa de Cultura Irma Goellner, dedicada a preservar a história do município de Marques de Souza, apresenta a exposição “Nirva Viva: Memória, Mecânica e Movimento.” A mostra resgata a história das máquinas de lavar Nirva - criadas pelo mecânico Erno Pilz na cidade de 4.000 habitantes na década de 1950. A exibição conta com fotografias históricas, materiais publicitários, documentos da época e uma máquina lavadora ainda em funcionamento. preservados e cedidos por Roberto Pilz, filho do idealizador. A exposição segue aberta até 2027. A mostra resgata a história das máquinas de lavar Nirva - criadas pelo mecânico Erno Pilz na cidade de 4.000 habitantes na década de 1950. A exibição conta com fotografias históricas, materiais publicitários, documentos da época e uma máquina lavadora ainda em funcionamento. preservados e cedidos por Roberto Pilz, filho do idealizador. A exposição segue aberta até 2027.

Ivoti | Mostra fotográfica Mãos da Terra:A Casa Amarela, localizada no Núcleo de Casas Enxaimel de Ivoti, recebe a exposição fotográfica “Mãos da Terra - Um olhar de Chris Proença.” Idealizado pelo fotógrafo Chris Proença, em parceria com a SonhArte Produções, o projeto busca valorizar o trabalho manual, a criatividade e a dedicação de artesãos e artistas locais. Os registros fotográficos retratam trabalhadores em atividades distintas. Entre elas, trabalhos com macramê, mandalas e técnicas de pontilhismo. Com entrada gratuita, a exposição permanece aberta à visitação até 23 de novembro.

Caxias do Sul | Mississippi Delta Blues Festival:O Mississippi Delta Blues Festival, maior evento musical dedicado ao blues da América Latina, chega à sua 17ª edição em Caxias do Sul. O festival será realizado nas imediações da antiga Cervejaria Leonardelli nos dias 19,20 e 21. O evento ocupará a Rua Vinte de Setembro, entre as ruas Vereador Mário Pezzi e Coronel Camisão, com cinco palcos. Entre as atrações confirmadas, estão a banda Blues Etílicos, o saxofonista norte-americano Sax Gordon e a cantora Sheryl Youngblood. Além disso, o Bazar Juntim trará mais de 25 expositores nas três noites de evento e praça de alimentação inspirada na gastronomia de Memphis. Os ingressos estão à venda pelo site da Uniticket. Os valores variam de R$ 62,50 a R$ 230,00.

Carlos Barbosa | 3º Festival da Consciência Negra:

O 3º Festival da Consciência Negra tem duas atrações confirmadas para 20 de novembro. O feriado nacional terá dois shows a partir das 16h no Palco da Estação: Chiquinho Divilas e DJ NM Beats. Após passar pela primeira edição do festival, realizada em 2022, Chiquinho Divilas volta a Carlos Barbosa com sua palestra-show em que aborda temas relacionados a diversidade cultural e inclusão social em meio a rimas. Na sequência, o DJ NM Beats deve discotecar até às 20h. Além dos shows, o festival contará com espaço gastronômico e cultural. Em caso de chuva, o evento será transferido para a Rua Coberta.