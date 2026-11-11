Exposição relembra máquina de lavar fabricada em Marques de Souza

A máquina de lavar Nirva é acionada no meio da sala de exposições da Casa de Cultura Irma Goellner, instituição que busca preservar a história de de Marques de Souza, município com cerca de 4 mil habitantes no Vale do Taquari. As pessoas observam impressionadas a lavadora funcionar após 60 anos desde a sua fabricação na Metalúrgica Nirva Ltda. Ao fim da lavagem, todos querem tirar fotos ao lado da máquina que integra a exposição sobre a fábrica de lavadoras fundada no município nos anos 1950.

O ato marcou a abertura da exposição Nirva Viva: Memória, Mecânica e Movimento, que resgata a história da invenção que marcou época e levou o nome da cidade para diferentes regiões do Brasil. A inauguração contou com a presença da secretária municipal da Educação, Cultura, Desporto e Turismo, Sibele Thiele; da ex-garota propaganda da marca, Niva Goldmeier; e do coordenador municipal de Cultura, Jéferson Schaeffer. A mostra permanece aberta até o início de 2027, reunindo fotos, cartazes, peças e documentos pessoais relacionados à história da fabricante.

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A trajetória da lavadora Nirva acompanha o processo de industrialização do Brasil. O coordenador municipal de Cultura de Marques de Souza explica que tudo começou na oficina do mecânico Erno Pilz durante o governo do presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira (1956-1961).

“Erno Pilz fundou uma oficina mecânica aqui em Marques de Souza em 1945. O nome era União Ltda. Lá, ele e sua equipe consertavam veículos. Só que, no governo do Juscelino Kubitschek, houve uma facilitação para que empresas automobilísticas se estabelecessem no Brasil. Isso teve um impacto na oficina. Afinal, as pessoas não reformavam mais os veículos com tanta frequência, porque era mais fácil comprar um novo”, relata Schaeffer.

Em um dos dias de pouco movimento na oficina União Ltda, Pilz voltou mais cedo para casa. Ele observou a esposa Lori Pilz lavando roupas no Rio Forqueta. Então, decidiu criar uma máquina que facilitasse o trabalho doméstico. “Erno Pilz tinha a assinatura de uma revista chamada Mecânica Popular. Em um dos exemplares, havia o desenho de um protótipo, que ele construiu, fez um teste e deu certo. Então, ele e a equipe pararam de fazer consertos de veículos e passaram a fabricar máquinas de lavar”, explica o coordenador de Cultura de Marques de Souza.

Foi assim que, em 1957, a oficina mecânica se tornou a Metalúrgica Nirva – que fabricaria aproximadamente 2.350 lavadoras, comercializadas no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo.

Um dos primeiros desafios da marca foi superar o ceticismo da população no Vale do Taquari, onde está localizado Marques de Souza. Segundo Schaeffer, as pessoas tinham receio que a máquina não lavasse apropriadamente as roupas, estragasse tecidos mais delicados ou quebrasse os botões das camisetas.

Para driblar essa situação, Erno Pilz criou uma estratégia de vendas em parceria com lideranças locais nas cidades vizinhas. “A Nirva adquiriu uma caminhoneta F-1000. Na carroceria, cabiam seis máquinas. Então, a equipe viajava às cidades nos arredores de Marques de Souza. O representante comercial da região, que normalmente era influente na localidade, levava os vendedores à casa das pessoas para fazer demonstrações: eles instalavam a máquina, mostravam como funcionava, quanta água e sabão consumiam. Geralmente, as pessoas compravam”, relembra Schaeffer.

A Metalúrgica Nirva encerrou suas atividades no final dos anos 1960. O coordenador de Cultura de Marques de Souza afirma que o período de alta inflação fez com que a empresa se descapitalizasse rapidamente. Com isso, a fábrica foi vendida para a empresa Sadel S.A. Indústria Metalmecânica.