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Publicada em 16 de Novembro de 2026 às 10:45

Gramado firma acordo de cooperação turística com a região de Coimbra, em Portugal

Protocolo foi assinado pelo prefeito Nestor Tissot e por autoridades portuguesas durante o 38º Festuris

Protocolo foi assinado pelo prefeito Nestor Tissot e por autoridades portuguesas durante o 38º Festuris

Prefeitura de Gramado/Divulgação/JC
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JC
JC
O município de Gramado, representado pelo prefeito Nestor Tissot, pelo vice-prefeito, Luia Barbacovi e pelo secretário de Turismo, Ricardo Bertolucci, firmou um acordo de cooperação turística com a região metropolitana de Coimbra (Portugal), durante a 38ª edição do Festuris – Feira Internacional de Turismo. O protocolo estratégico de colaboração visa reforçar a promoção turística conjunta dos dois territórios, simbolizando um importante avanço nas relações institucionais e turísticas entre os dois destinos.
O município de Gramado, representado pelo prefeito Nestor Tissot, pelo vice-prefeito, Luia Barbacovi e pelo secretário de Turismo, Ricardo Bertolucci, firmou um acordo de cooperação turística com a região metropolitana de Coimbra (Portugal), durante a 38ª edição do Festuris – Feira Internacional de Turismo. O protocolo estratégico de colaboração visa reforçar a promoção turística conjunta dos dois territórios, simbolizando um importante avanço nas relações institucionais e turísticas entre os dois destinos.
O acordo estabelece uma base de cooperação para o desenvolvimento de iniciativas conjuntas de promoção e divulgação turística, potencializando a visibilidade de Gramado em Portugal e na Europa.
A parceria pretende ainda estimular troca de experiências, o intercâmbio de boas práticas e a criação de novas oportunidades de colaboração entre os agentes turísticos de ambos os territórios. Para o prefeito Nestor Tissot, esta aproximação representa uma oportunidade de reforçar o posicionamento de Gramado em um mercado de especial importância para o desenvolvimento turístico.
"O Festuris é uma vitrine extraordinária para mostrarmos o potencial de Gramado ao mundo, e firmar este protocolo com a região de Coimbra consolida nossa estratégia de internacionalização do destino. Portugal é um país irmão e muito importante para nós, sendo a porta de entrada para o mercado europeu", avalia Tissot. O ato contou com a presença de prefeitos e autoridades de municípios que integram a região de Coimbra.

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