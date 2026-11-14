Univates inaugura Centro de Inovação Territorial e Adaptação Climática

Representantes da Universidade do Vale do Taquari (Univates) inauguraram neste sábado (14) o Centro de Inovação Territorial e Adaptação Climática (Citac), durante a feira multissetorial Expovale Construmóbil 2026, realizada no Parque do Imigrante, em Lajeado. O órgão terá o objetivo de integrar a pesquisa científica, o poder público e as ações de resiliência climática nos municípios da região.

O Citac vai concentrar diversas ações desenvolvidas pela Univates nas cidades do Vale do Taquari a partir das enchentes de 2023 e 2024. Entre elas, o desenvolvimento dos Planos Diretores dos sete municípios mais afetados pelas enchentes no Vale do Taquari, a emissão de mais de 20 mil laudos arquitetônicos, a escolha de locais seguros para realocar famílias desalojadas e a integração entre diferentes sistemas de monitoramento do clima.

“Desde 2023, a universidade intensificou a atuação regional e o apoio aos municípios afetados pela enchente. Isso foi gerando uma grande quantidade de trabalhos. Um deles foi a revisão e o desenvolvimento do planejamento territorial para os sete municípios mais afetados no Vale do Taquari. A partir disso, amadurecemos a ideia do Citac Univates, que marca a centralização desses trabalhos de adaptação climática e resiliência”, resume a coordenadora do Citac e professora de arquitetura da Univates, Jamile Weizenmann.

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Segundo a professora da Univates, o centro vai facilitar a captação de recursos junto a órgãos nacionais e internacionais para ações relacionadas ao clima e à resiliência climática. “A ideia é que possamos, dentro do centro, captar recursos de editais externos, apoiar os municípios na formulação de projetos, para que eles também possam angariar recursos para ações nas cidades”, projetou.

A professora de arquitetura e urbanismo acredita também que o desastre causado pelas fortes chuvas de 2023 e 2024 levou as autoridades a duas lições: a integração para lidar com desastres; e a importância do planejamento.

Quanto à integração entre as autoridades e a comunidade, Jamile relata: “O desastre uniu as pessoas. Os problemas (causados pela enchente) são complexos. Para resolvermos, precisamos conversar com todo mundo. Até porque o desastre não escolheu classe social, perfis socioeconômicos, comunidades ou culturas específicas. Todos foram afetados. Então, a universidade se vê em um momento em que interage muito mais com a comunidade, a região. Ao mesmo tempo, todos os atores conversam mais entre si agora.”

Ela complementa falando da importância do planejamento urbano. “Outra lição foi a importância do planejamento territorial. Hoje o modo como a gente vem ocupando as cidades é muito imediatista. Então, daqui para frente, precisamos de uma cultura de valorização do planejamento das cidades.”

O Centro de Inovação Territorial e Adaptação Climática será dividido em quatro estruturas: Centro de Inovação Territorial e Adaptação Climática (Citac), Observatório de Riscos e Clima, Escola de Resiliência e Prevenção e Laboratório de Soluções para Cidades Resilientes e Sustentáveis.