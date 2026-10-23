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Publicada em 23 de Outubro de 2026 às 18:28

Consisa apresenta mapeamento de projetos no Vale do Taquari

No total, são 128 projetos e necessidades cadastrados por 23 cidades da região

No total, são 128 projetos e necessidades cadastrados por 23 cidades da região

CONSISA/DIVULGAÇÃO/CIDADES
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Jornal Cidades
Foi apresentado, em Lajeado, o projeto Mapeamento de Projetos Estruturantes para a Reconstrução e Resiliência Climática do Vale do Taquari. No total, são 128 projetos e necessidades cadastrados por 23 cidades proponentes da região e uma entidade, o Consórcio Intermunicipal de Serviços do Vale do Taquari (Consisa).
Foi apresentado, em Lajeado, o projeto Mapeamento de Projetos Estruturantes para a Reconstrução e Resiliência Climática do Vale do Taquari. No total, são 128 projetos e necessidades cadastrados por 23 cidades proponentes da região e uma entidade, o Consórcio Intermunicipal de Serviços do Vale do Taquari (Consisa).
A maior parte das iniciativas surgiu a partir dos impactos das enchentes de 2023 e 2024 e busca responder aos desafios de reconstrução e preparação dos municípios para futuros eventos climáticos extremos. Os dados mostram que 82% das iniciativas foram classificadas como de urgência alta ou crítica. Outro dado relevante é o estágio de desenvolvimento das propostas.
De acordo com os documentos encaminhados, cerca de 74% dos projetos estão em estágios iniciais de concepção ou viabilização financeira. Entre as áreas temáticas, mobilidade e infraestrutura lideram o levantamento, seguidas por proteção contra inundações, Defesa Civil e sistemas de alerta, planejamento urbano e saneamento e drenagem. Também foram identificadas demandas relacionadas a soluções baseadas na natureza, desenvolvimento econômico e turismo.
Em relação à distribuição territorial, Estrela concentra o maior número de projetos cadastrados, com 19 iniciativas, seguida por Colinas (18), Arroio do Meio (13), Paverama (10), Marques de Souza e Muçum (oito cada) e Travesseiro (sete)

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