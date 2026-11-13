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Publicada em 13 de Novembro de 2026 às 17:35

Após chuvas, Maximiliano de Almeida está em situação de emergência

Foram registrados danos em estradas rurais, erosões, acúmulo de materiais e comprometimento das condições de trafegabilidade

Foram registrados danos em estradas rurais, erosões, acúmulo de materiais e comprometimento das condições de trafegabilidade

Prefeitura de Maximiliano de Almeida/Divulgação/Cidades
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Jornal Cidades
O prefeito André Fernando Zucunelli, chefe do Executivo de Maximiliano de Almeida, no Nordeste do RSdecretou situação de emergência no município na quarta-feira (11), em razão dos danos provocados pelas fortes chuvas registradas nos últimos dias.
O prefeito André Fernando Zucunelli, chefe do Executivo de Maximiliano de Almeida, no Nordeste do RSdecretou situação de emergência no município na quarta-feira (11), em razão dos danos provocados pelas fortes chuvas registradas nos últimos dias.
Os eventos climáticos adversos, iniciados na primeira semana de novembro, provocaram diversos transtornos, especialmente nas comunidades do interior, onde foram registrados danos em estradas rurais, erosões, acúmulo de materiais e comprometimento das condições de trafegabilidade.
As chuvas também afetaram sistemas de drenagem e dificultaram o deslocamento de moradores, estudantes e trabalhadores, além de prejudicarem o escoamento da produção agrícola.
O decreto autoriza a mobilização dos órgãos municipais para a execução de ações de resposta ao desastre, reabilitação das áreas atingidas e reconstrução das estruturas danificadas, conforme as necessidades identificadas.
Diante da gravidade da situação, a prefeitura, por meio da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil e das secretarias municipais, segue mobilizada para avaliar os prejuízos, prestar o suporte necessário às comunidades atingidas e realizar os trabalhos de recuperação das áreas afetadas. 
O Decreto Municipal nº 1.442/2026 está disponível para consulta no site oficial da Prefeitura Municipal de Maximiliano de Almeida.

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