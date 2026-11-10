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Publicada em 10 de Novembro de 2026 às 18:22

União reconhece situação de emergência de Cachoeira do Sul por inundações e chuvas intensas

Reconhecimento federal permite ao Município buscar apoio da União para ações de resposta e recuperação dos danos provocados pelos eventos climáticos

Reconhecimento federal permite ao Município buscar apoio da União para ações de resposta e recuperação dos danos provocados pelos eventos climáticos

Dnit/Divulgação/JC
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O Governo Federal reconheceu a situação de emergência de Cachoeira do Sul, referente ao processo encaminhado pelo Município por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres.
O Governo Federal reconheceu a situação de emergência de Cachoeira do Sul, referente ao processo encaminhado pelo Município por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres.
A situação de emergência foi decretada pela Prefeitura no dia 2 de outubro de 2026, contemplando as ocorrências de inundações e chuvas intensas registradas no município. Os eventos climáticos envolveram situações como vendavais, granizo e alagamentos, provocando danos em diferentes regiões, tanto na área urbana quanto no interior.
Entre os impactos registrados estão alagamentos, danos e interdições em estradas e pontes, comunidades rurais isoladas e famílias desalojadas e desabrigadas, além de prejuízos à infraestrutura e aos serviços essenciais.
Com o reconhecimento da União, Cachoeira do Sul poderá encaminhar solicitações de recursos federais para ações de resposta e recuperação dos danos causados pelos eventos climáticos. Entre as possibilidades estão medidas de assistência humanitária, restabelecimento de serviços essenciais e recuperação de estruturas públicas atingidas.
As solicitações são realizadas por meio do S2iD, mediante apresentação de planos de trabalho e documentação técnica, que passam pela análise da Defesa Civil Nacional.
O reconhecimento federal representa uma etapa importante para que o Município possa buscar apoio junto ao Governo Federal e dar continuidade às ações necessárias para atender à população e recuperar as áreas afetadas.

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