União reconhece situação de emergência de Cachoeira do Sul por inundações e chuvas intensas

O reconhecimento federal representa uma etapa importante para que o Município possa buscar apoio junto ao Governo Federal e dar continuidade às ações necessárias para atender à população e recuperar as áreas afetadas.
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Publicada em 10 de Novembro de 2026 às 18:22
Reconhecimento federal permite ao Município buscar apoio da União para ações de resposta e recuperação dos danos provocados pelos eventos climáticosDnit/Divulgação/JC