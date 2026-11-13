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Publicada em 13 de Novembro de 2026 às 17:30

São José do Norte inaugura espaço de acolhimento e proteção às mulheres

Novo serviço amplia a rede de atendimento e oferece orientação e apoio especializado às mulheres em situação de violência no município.

Novo serviço amplia a rede de atendimento e oferece orientação e apoio especializado às mulheres em situação de violência no município.

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO NORTE/DIVULGAÇÃO/CIDADES
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A Prefeitura de São José do Norte inaugurou, na quinta-feira (12), o Centro de Referência de Atendimento à Mulher (Cram) Entre Elas. Vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social, Cidadania e da Mulher (Smascim), o novo serviço passa a integrar a rede municipal de proteção e oferece atendimento especializado às mulheres em situação de violência.
A Prefeitura de São José do Norte inaugurou, na quinta-feira (12), o Centro de Referência de Atendimento à Mulher (Cram) Entre Elas. Vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social, Cidadania e da Mulher (Smascim), o novo serviço passa a integrar a rede municipal de proteção e oferece atendimento especializado às mulheres em situação de violência.
O Cram Entre Elas tem como finalidade oferecer acolhimento, escuta qualificada, orientação e apoio às mulheres que vivenciam situações de violência. O espaço foi organizado para garantir um atendimento humanizado e sigiloso, no qual as usuárias possam buscar informações, conhecer seus direitos e receber as orientações necessárias para cada situação.
Além do atendimento direto, o serviço representa a ampliação das políticas públicas municipais voltadas à defesa dos direitos das mulheres e ao enfrentamento de todas as formas de violência. A iniciativa também contribui para a articulação da rede de atendimento e para o acesso das mulheres aos serviços de assistência e proteção. O Cram está localizado na Rua João Antônio da Silveira,76, no Centro.

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